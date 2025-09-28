https://ria.ru/20250928/ukraina-2044993867.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах Херсоне - РИА Новости, 28.09.2025

Украинские СМИ сообщили о взрывах Херсоне

Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T23:31:00+03:00

2025-09-28T23:31:00+03:00

2025-09-28T23:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

херсон

херсонская область

валерий герасимов

дмитрий песков

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:60:856:542_1920x0_80_0_0_62a68e3f79c71836e60910a678312196.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". В воскресенье этот телеканал уже объявлял о взрывах в городе. "В Херсоне слышно взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250928/belgorod-2044979928.html

россия

херсон

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, херсон, херсонская область , валерий герасимов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, происшествия