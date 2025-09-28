Рейтинг@Mail.ru
Посол России прокомментировал идею отправки войск НАТО на Украину - РИА Новости, 28.09.2025
23:18 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/ukraina-2044993149.html
Посол России прокомментировал идею отправки войск НАТО на Украину
Посол России прокомментировал идею отправки войск НАТО на Украину - РИА Новости, 28.09.2025
Посол России прокомментировал идею отправки войск НАТО на Украину
Увлечение европейских лидеров темой отправки на Украину контингента НАТО препятствует политическому прогрессу, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости, 28.09.2025
ЛОНДОН, 28 сен - РИА Новости. Увлечение европейских лидеров темой отправки на Украину контингента НАТО препятствует политическому прогрессу, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости. "Отправка военных стран НАТО на территорию Украины – неприемлемый для нас вариант. Но слышать это здесь никто не хочет. В результате увлечение европейских лидеров темой отправки контингента препятствует продвижению политического процесса по нахождению решений по завершению конфликта на Украине", - сказал Келин. Ранее в сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Посол России прокомментировал идею отправки войск НАТО на Украину

Посол Келин: идея отправки войск НАТО на Украину мешает политическому прогрессу

© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 28 сен - РИА Новости. Увлечение европейских лидеров темой отправки на Украину контингента НАТО препятствует политическому прогрессу, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости.
"Отправка военных стран НАТО на территорию Украины – неприемлемый для нас вариант. Но слышать это здесь никто не хочет. В результате увлечение европейских лидеров темой отправки контингента препятствует продвижению политического процесса по нахождению решений по завершению конфликта на Украине", - сказал Келин.
Ранее в сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Песков рассказал о последствиях размещения контингента НАТО на Украине
17 марта, 18:33
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
