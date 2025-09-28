https://ria.ru/20250928/ukraina-2044993149.html

Посол России прокомментировал идею отправки войск НАТО на Украину

Увлечение европейских лидеров темой отправки на Украину контингента НАТО препятствует политическому прогрессу, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости, 28.09.2025

ЛОНДОН, 28 сен - РИА Новости. Увлечение европейских лидеров темой отправки на Украину контингента НАТО препятствует политическому прогрессу, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости. "Отправка военных стран НАТО на территорию Украины – неприемлемый для нас вариант. Но слышать это здесь никто не хочет. В результате увлечение европейских лидеров темой отправки контингента препятствует продвижению политического процесса по нахождению решений по завершению конфликта на Украине", - сказал Келин. Ранее в сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

