28.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:57 28.09.2025
Посольство Польши в Киеве получило повреждения из-за падения снаряда
Пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский заявил журналистам, что здание посольства Польши в Киеве получило повреждения в результате падения снаряда или его РИА Новости, 28.09.2025
ВАРШАВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский заявил журналистам, что здание посольства Польши в Киеве получило повреждения в результате падения снаряда или его элемента. "Элемент снаряда или малокалиберный снаряд упал на крышу нашего консульского отдела. Он пробил потолок", - сказал Вроньский. По его словам, в результате боеприпас оказался в кухонном помещении. Вроньский отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, а ущерб зданию оказался небольшим. "Предварительно подсчитаны потери. Они небольшие. Инцидент никак не повлияет на работу посольства. В понедельник наш консульский отдел в Киеве будет работать нормально", - заявил представитель МИД. Он также не стал возлагать на кого-либо ответственность за инцидент. Весной источник в пророссийском подполье сообщал РИА Новости, что мобильные группы украинских ПВО стали чаще попадать по гражданским объектам и мирным жителям, пытаясь сбить российские БПЛА. Отмечалось, что в нескольких крупных городах Украины неточным огнем ВСУ были повреждены жилые здания, есть погибшие. Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
Посольство Польши в Киеве получило повреждения из-за падения снаряда

Посольство Польши в Киеве получило повреждения при падении снаряда и его частей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский заявил журналистам, что здание посольства Польши в Киеве получило повреждения в результате падения снаряда или его элемента.
"Элемент снаряда или малокалиберный снаряд упал на крышу нашего консульского отдела. Он пробил потолок", - сказал Вроньский.
По его словам, в результате боеприпас оказался в кухонном помещении. Вроньский отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, а ущерб зданию оказался небольшим.
"Предварительно подсчитаны потери. Они небольшие. Инцидент никак не повлияет на работу посольства. В понедельник наш консульский отдел в Киеве будет работать нормально", - заявил представитель МИД.
Он также не стал возлагать на кого-либо ответственность за инцидент.
Весной источник в пророссийском подполье сообщал РИА Новости, что мобильные группы украинских ПВО стали чаще попадать по гражданским объектам и мирным жителям, пытаясь сбить российские БПЛА. Отмечалось, что в нескольких крупных городах Украины неточным огнем ВСУ были повреждены жилые здания, есть погибшие. Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Польше разгорелся скандал из-за подбитой украинской техники
19 февраля, 14:28
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
