Посольство Польши в Киеве получило повреждения из-за падения снаряда

ВАРШАВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский заявил журналистам, что здание посольства Польши в Киеве получило повреждения в результате падения снаряда или его элемента. "Элемент снаряда или малокалиберный снаряд упал на крышу нашего консульского отдела. Он пробил потолок", - сказал Вроньский. По его словам, в результате боеприпас оказался в кухонном помещении. Вроньский отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, а ущерб зданию оказался небольшим. "Предварительно подсчитаны потери. Они небольшие. Инцидент никак не повлияет на работу посольства. В понедельник наш консульский отдел в Киеве будет работать нормально", - заявил представитель МИД. Он также не стал возлагать на кого-либо ответственность за инцидент. Весной источник в пророссийском подполье сообщал РИА Новости, что мобильные группы украинских ПВО стали чаще попадать по гражданским объектам и мирным жителям, пытаясь сбить российские БПЛА. Отмечалось, что в нескольких крупных городах Украины неточным огнем ВСУ были повреждены жилые здания, есть погибшие. Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.

