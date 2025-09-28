https://ria.ru/20250928/ukraina-2044965594.html
Келлог рассказал о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk
Келлог рассказал о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа пока не приняла решение по поводу возможной передачи Киеву ракет Tomahawk, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог."Было подтверждено, что президент (Владимир) Зеленский попросил президента Трампа разрешить получение крылатых ракет Tomahawk... это решение пока не принято, но он об этом просил", - заявил Келлог в интервью Fox News.
