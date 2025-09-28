Рейтинг@Mail.ru
Келлог рассказал о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk
19:02 28.09.2025 (обновлено: 19:07 28.09.2025)
Келлог рассказал о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk
Администрация президента США Дональда Трампа пока не приняла решение по поводу возможной передачи Киеву ракет Tomahawk, заявил спецпосланник американского... РИА Новости, 28.09.2025
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа пока не приняла решение по поводу возможной передачи Киеву ракет Tomahawk, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог."Было подтверждено, что президент (Владимир) Зеленский попросил президента Трампа разрешить получение крылатых ракет Tomahawk... это решение пока не принято, но он об этом просил", - заявил Келлог в интервью Fox News.
киев, в мире, сша, дональд трамп, кит келлог
Киев, В мире, США, Дональд Трамп, Кит Келлог
© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan SundermanЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk
© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа пока не приняла решение по поводу возможной передачи Киеву ракет Tomahawk, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.
"Было подтверждено, что президент (Владимир) Зеленский попросил президента Трампа разрешить получение крылатых ракет Tomahawk... это решение пока не принято, но он об этом просил", - заявил Келлог в интервью Fox News.
КиевВ миреСШАДональд ТрампКит Келлог
 
 
