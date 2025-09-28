https://ria.ru/20250928/ukraina-2044961544.html

Киев частично обесточен после взрывов, сообщили в энергохолдинге ДТЭК

2025-09-28T18:25:00+03:00

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Киев частично обесточен после взрывов, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. "Киев: ДТЭК вернул свет для 2 000 семей... часть жителей осталась без электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК. Отмечается, что работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются. В воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

