https://ria.ru/20250928/ukraina-2044961544.html
Киев частично обесточен после взрывов, сообщили в энергохолдинге ДТЭК
Киев частично обесточен после взрывов, сообщили в энергохолдинге ДТЭК - РИА Новости, 28.09.2025
Киев частично обесточен после взрывов, сообщили в энергохолдинге ДТЭК
Киев частично обесточен после взрывов, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T18:25:00+03:00
2025-09-28T18:25:00+03:00
2025-09-28T18:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
дмитрий песков
дтэк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Киев частично обесточен после взрывов, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. "Киев: ДТЭК вернул свет для 2 000 семей... часть жителей осталась без электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК. Отмечается, что работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются. В воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250928/obstrel-2044902898.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, дмитрий песков, дтэк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, ДТЭК, Вооруженные силы Украины
Киев частично обесточен после взрывов, сообщили в энергохолдинге ДТЭК
ДТЭК: Киев частично обесточен после взрывов, часть жителей осталась без света