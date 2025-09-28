https://ria.ru/20250928/ukraina-2044959719.html
США обсуждают передачу крылатых ракет Tomahawk Украине
ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News."Это вопрос, по которому окончательное решение примет президент. <…> Мы прямо сейчас ведем обсуждения по этой теме", — сказал он.По словам вице-президента, Соединенные Штаты все еще хотят добиться мира на Украине. При этом Вэнс добавил, что "для танго нужны двое". Он обвинил Россию в отказе от участия в переговорах по завершению конфликта. Спецпосланник американского президента Кит Келлог уточнил, что администрация пока не приняла решение передачи ракет.В пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США и Киеве сообщила, что Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Но он не дал прямых обязательств о пересмотре текущих ограничений.На встрече украинская сторона также подняла вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. Администрация США рассматривает такую возможность, включая альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS, пишет газета.
