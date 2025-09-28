Рейтинг@Mail.ru
США обсуждают передачу крылатых ракет Tomahawk Украине - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 28.09.2025 (обновлено: 20:22 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/ukraina-2044959719.html
США обсуждают передачу крылатых ракет Tomahawk Украине
США обсуждают передачу крылатых ракет Tomahawk Украине - РИА Новости, 28.09.2025
США обсуждают передачу крылатых ракет Tomahawk Украине
Администрация Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T18:03:00+03:00
2025-09-28T20:22:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
украина
сша
дональд трамп
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981152981_0:0:2825:1590_1920x0_80_0_0_0a35af321c5920be4c839f61a9cc2f6f.jpg
ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News."Это вопрос, по которому окончательное решение примет президент. &lt;…&gt; Мы прямо сейчас ведем обсуждения по этой теме", — сказал он.По словам вице-президента, Соединенные Штаты все еще хотят добиться мира на Украине. При этом Вэнс добавил, что "для танго нужны двое". Он обвинил Россию в отказе от участия в переговорах по завершению конфликта. Спецпосланник американского президента Кит Келлог уточнил, что администрация пока не приняла решение передачи ракет.В пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США и Киеве сообщила, что Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Но он не дал прямых обязательств о пересмотре текущих ограничений.На встрече украинская сторона также подняла вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. Администрация США рассматривает такую возможность, включая альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS, пишет газета.
https://ria.ru/20250924/ukraina-2043900555.html
https://ria.ru/20250928/ukraina-2044947258.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981152981_63:0:2792:2047_1920x0_80_0_0_c6ca8640fb6b2fa92ff2368b929655cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп, киев
В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Дональд Трамп, Киев
США обсуждают передачу крылатых ракет Tomahawk Украине

Вэнс: администрация Трампа обсуждает передачу ракет Tomahawk Украине

© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan SundermanЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
"Это вопрос, по которому окончательное решение примет президент. <…> Мы прямо сейчас ведем обсуждения по этой теме", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Зеленский нашел ключ к Трампу: Украина вернется к границам 1991 года
24 сентября, 08:00
По словам вице-президента, Соединенные Штаты все еще хотят добиться мира на Украине. При этом Вэнс добавил, что "для танго нужны двое". Он обвинил Россию в отказе от участия в переговорах по завершению конфликта.
Спецпосланник американского президента Кит Келлог уточнил, что администрация пока не приняла решение передачи ракет.
В пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США и Киеве сообщила, что Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Но он не дал прямых обязательств о пересмотре текущих ограничений.
На встрече украинская сторона также подняла вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. Администрация США рассматривает такую возможность, включая альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS, пишет газета.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
"На поле боя". В США выступили с предупреждением по Украине
Вчера, 16:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала