Вэнс обвинил Россию в отказе от переговоров по Украине
Вэнс обвинил Россию в отказе от переговоров по Украине
2025-09-28T17:37:00+03:00
2025-09-28T17:37:00+03:00
2025-09-28T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты все еще хотят добиться мира на Украине, добавив, что "для танго нужны двое". "Мы по-прежнему привержены миру, но для танго нужны двое", - заявил Вэнс в интервью Fox News. Вэнс затем обвинил Россию в отказе от участия в переговорах по завершению украинского конфликта. "К сожалению, за последние пару недель мы видели, что россияне отказались проводить какие-либо двусторонние встречи с украинцами. Они также отказались от любых трёхсторонних встреч, на которых президент или другой представитель администрации могли бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами", - заявил Вэнс.
