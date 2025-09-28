Рейтинг@Mail.ru
Вэнс обвинил Россию в отказе от переговоров по Украине
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 28.09.2025 (обновлено: 18:22 28.09.2025)
Вэнс обвинил Россию в отказе от переговоров по Украине
Вэнс обвинил Россию в отказе от переговоров по Украине - РИА Новости, 28.09.2025
Вэнс обвинил Россию в отказе от переговоров по Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты все еще хотят добиться мира на Украине, добавив, что "для танго нужны двое". РИА Новости, 28.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты все еще хотят добиться мира на Украине, добавив, что "для танго нужны двое". "Мы по-прежнему привержены миру, но для танго нужны двое", - заявил Вэнс в интервью Fox News. Вэнс затем обвинил Россию в отказе от участия в переговорах по завершению украинского конфликта. "К сожалению, за последние пару недель мы видели, что россияне отказались проводить какие-либо двусторонние встречи с украинцами. Они также отказались от любых трёхсторонних встреч, на которых президент или другой представитель администрации могли бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами", - заявил Вэнс.
в мире, сша, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия
Вэнс обвинил Россию в отказе от переговоров по Украине

Вэнс обвинил Россию в отказе от встреч с представителями Украины и США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты все еще хотят добиться мира на Украине, добавив, что "для танго нужны двое".
"Мы по-прежнему привержены миру, но для танго нужны двое", - заявил Вэнс в интервью Fox News.
Вэнс затем обвинил Россию в отказе от участия в переговорах по завершению украинского конфликта.
"К сожалению, за последние пару недель мы видели, что россияне отказались проводить какие-либо двусторонние встречи с украинцами. Они также отказались от любых трёхсторонних встреч, на которых президент или другой представитель администрации могли бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами", - заявил Вэнс.
