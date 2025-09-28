https://ria.ru/20250928/ukraina-2044956263.html

Вэнс обвинил Россию в отказе от переговоров по Украине

Вэнс обвинил Россию в отказе от переговоров по Украине - РИА Новости, 28.09.2025

Вэнс обвинил Россию в отказе от переговоров по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты все еще хотят добиться мира на Украине, добавив, что "для танго нужны двое". РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T17:37:00+03:00

2025-09-28T17:37:00+03:00

2025-09-28T18:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_27e1ad725626cf7bca10330ba00ab4ab.jpg

ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты все еще хотят добиться мира на Украине, добавив, что "для танго нужны двое". "Мы по-прежнему привержены миру, но для танго нужны двое", - заявил Вэнс в интервью Fox News. Вэнс затем обвинил Россию в отказе от участия в переговорах по завершению украинского конфликта. "К сожалению, за последние пару недель мы видели, что россияне отказались проводить какие-либо двусторонние встречи с украинцами. Они также отказались от любых трёхсторонних встреч, на которых президент или другой представитель администрации могли бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами", - заявил Вэнс.

https://ria.ru/20250928/ssha-2044950365.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия