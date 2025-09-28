https://ria.ru/20250928/ukraina-2044947258.html

"На поле боя". В США выступили с предупреждением по Украине

"На поле боя". В США выступили с предупреждением по Украине - РИА Новости, 28.09.2025

"На поле боя". В США выступили с предупреждением по Украине

Россия решит вопрос урегулирования конфликта на Украине на поле боя, поскольку Запад и Киев отказываются признавать позицию Москвы, заявил профессор Чикагского... РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия решит вопрос урегулирования конфликта на Украине на поле боя, поскольку Запад и Киев отказываются признавать позицию Москвы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive."Запад просто отказывается признавать позицию России. И пока это так, и люди на Украине и на Западе продолжают требовать, чтобы русские приняли определенные положения соглашения, которые они категорически отвергают, соглашения не будет. И, как мы уже неоднократно говорили, этот вопрос будет решен на поле боя", — сказал он.Эксперт добавил, что, по его мнению, позиция Москвы никогда не дойдет до Украины и европейский стран, поскольку они игнорируют ее "год за годом". Более того, как отметил Миршаймер, "требования со стороны России прозвучали четко и ясно еще до начала конфликта".Двадцать восьмого июля глава МИД России Сергей Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" повторил, что условия Москвы по урегулированию конфликта на Украине предполагают отказ от втягивания Киева в НАТО, прекращение расширения альянса и признание территорий.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

