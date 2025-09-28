Рейтинг@Mail.ru
"На поле боя". В США выступили с предупреждением по Украине - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:47 28.09.2025 (обновлено: 19:32 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/ukraina-2044947258.html
"На поле боя". В США выступили с предупреждением по Украине
"На поле боя". В США выступили с предупреждением по Украине - РИА Новости, 28.09.2025
"На поле боя". В США выступили с предупреждением по Украине
Россия решит вопрос урегулирования конфликта на Украине на поле боя, поскольку Запад и Киев отказываются признавать позицию Москвы, заявил профессор Чикагского... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T16:47:00+03:00
2025-09-28T19:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
джон миршаймер
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868457427_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_d59fdf7e30f236e026caee83c18c5e20.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия решит вопрос урегулирования конфликта на Украине на поле боя, поскольку Запад и Киев отказываются признавать позицию Москвы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive."Запад просто отказывается признавать позицию России. И пока это так, и люди на Украине и на Западе продолжают требовать, чтобы русские приняли определенные положения соглашения, которые они категорически отвергают, соглашения не будет. И, как мы уже неоднократно говорили, этот вопрос будет решен на поле боя", — сказал он.Эксперт добавил, что, по его мнению, позиция Москвы никогда не дойдет до Украины и европейский стран, поскольку они игнорируют ее "год за годом". Более того, как отметил Миршаймер, "требования со стороны России прозвучали четко и ясно еще до начала конфликта".Двадцать восьмого июля глава МИД России Сергей Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" повторил, что условия Москвы по урегулированию конфликта на Украине предполагают отказ от втягивания Киева в НАТО, прекращение расширения альянса и признание территорий.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250928/peskov-2044898439.html
https://ria.ru/20250928/ukraina-2044852224.html
россия
украина
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868457427_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c45589aa3115038699e2bba059f23c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, джон миршаймер, сергей лавров, нато, чикагский университет, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Джон Миршаймер, Сергей Лавров, НАТО, Чикагский университет, США
"На поле боя". В США выступили с предупреждением по Украине

Миршаймер: Россия решит украинский вопрос на поле боя из-за позиции Запада

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия решит вопрос урегулирования конфликта на Украине на поле боя, поскольку Запад и Киев отказываются признавать позицию Москвы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Запад просто отказывается признавать позицию России. И пока это так, и люди на Украине и на Западе продолжают требовать, чтобы русские приняли определенные положения соглашения, которые они категорически отвергают, соглашения не будет. И, как мы уже неоднократно говорили, этот вопрос будет решен на поле боя", — сказал он.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Песков высказался об ухудшении переговорных позиций Украины
Вчера, 12:45
Эксперт добавил, что, по его мнению, позиция Москвы никогда не дойдет до Украины и европейский стран, поскольку они игнорируют ее "год за годом". Более того, как отметил Миршаймер, "требования со стороны России прозвучали четко и ясно еще до начала конфликта".
Двадцать восьмого июля глава МИД России Сергей Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" повторил, что условия Москвы по урегулированию конфликта на Украине предполагают отказ от втягивания Киева в НАТО, прекращение расширения альянса и признание территорий.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент США Дональд Трамп выступает на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
СМИ: Трамп шокировал Европу заявлением об Украине
Вчера, 04:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваДжон МиршаймерСергей ЛавровНАТОЧикагский университетСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала