Журналист раскрыл, какую страну ждет "украинский сценарий"
15:05 28.09.2025 (обновлено: 19:47 28.09.2025)
Журналист раскрыл, какую страну ждет "украинский сценарий"
Молдавию ждет "украинский сценарий" из-за принуждения к выбору между Россией и Западом, такое мнение выразил журналист Томас Фази в соцсети X.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Молдавию ждет "украинский сценарий" из-за принуждения к выбору между Россией и Западом, такое мнение выразил журналист Томас Фази в соцсети X."Именно принуждение Украины к выбору между Россией и Западом ее и разрушило. Теперь ЕС и НАТО пытаются сделать то же самое с Молдавией при поддержке таких марионеток, как (президент Молдавии Майя — Прим. ред.) Санду", — написал он.Парламентские выборы в Молдавии в воскресенье проходят на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Кишиневом и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Молдавию ждет "украинский сценарий" из-за принуждения к выбору между Россией и Западом, такое мнение выразил журналист Томас Фази в соцсети X.
"Именно принуждение Украины к выбору между Россией и Западом ее и разрушило. Теперь ЕС и НАТО пытаются сделать то же самое с Молдавией при поддержке таких марионеток, как (президент Молдавии Майя — Прим. ред.) Санду", — написал он.
Парламентские выборы в Молдавии в воскресенье проходят на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Кишиневом и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
