https://ria.ru/20250928/ukraina-2044877009.html
В Сумской области после взрыва в Конотопе остановили водоснабжение
В Сумской области после взрыва в Конотопе остановили водоснабжение - РИА Новости, 28.09.2025
В Сумской области после взрыва в Конотопе остановили водоснабжение
После взрыва в Конотопе Сумской области водоснабжение было прекращено, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на мэра города. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T10:42:00+03:00
2025-09-28T10:42:00+03:00
2025-09-28T11:06:00+03:00
в мире
конотоп
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960881129_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_1830c956b03a17ca86a5b0a67df684ab.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. После взрыва в Конотопе Сумской области водоснабжение было прекращено, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на мэра города. Как говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале, после взрыва в Конотопе "прекращено водоснабжение".
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021895122.html
конотоп
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960881129_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d47a5dca753b004747c9ab9a1d251924.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, конотоп, сумская область
В мире, Конотоп, Сумская область
В Сумской области после взрыва в Конотопе остановили водоснабжение
На Украине в Сумской области после взрыва в Конотопе прекратили водоснабжение