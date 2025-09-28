Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области после взрыва в Конотопе остановили водоснабжение
10:42 28.09.2025 (обновлено: 11:06 28.09.2025)
В Сумской области после взрыва в Конотопе остановили водоснабжение
После взрыва в Конотопе Сумской области водоснабжение было прекращено, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на мэра города.
конотоп
сумская область
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. После взрыва в Конотопе Сумской области водоснабжение было прекращено, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на мэра города. Как говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале, после взрыва в Конотопе "прекращено водоснабжение".
Украинские пожарные ликвидируют возгорание
Украинские пожарные ликвидируют возгорание - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Yakiv Liashenko
Украинские пожарные ликвидируют возгорание. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. После взрыва в Конотопе Сумской области водоснабжение было прекращено, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на мэра города.
Как говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале, после взрыва в Конотопе "прекращено водоснабжение".
