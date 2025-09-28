https://ria.ru/20250928/ukraina-2044877009.html

В Сумской области после взрыва в Конотопе остановили водоснабжение

В Сумской области после взрыва в Конотопе остановили водоснабжение





МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. После взрыва в Конотопе Сумской области водоснабжение было прекращено, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на мэра города. Как говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале, после взрыва в Конотопе "прекращено водоснабжение".

