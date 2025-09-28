СМИ: Трамп шокировал Европу заявлением об Украине
Steigan: слова Трампа по поводу поддержки Украины показали беспомощность Европы
Президент США Дональд Трамп выступает на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп шокировал страны ЕС словами о том, что Европа должна единолично взять на себя ответственность за поддержку Украины, пишет норвежский портал Steigan.
"Обращение Дональда Трампа к Европе с призывом самостоятельно разобраться с войной на Украине вызвало шок в столицах ЕС и европейских стран. Главный дипломат ЕС, как ее называют, Кая Каллас, больше обычного похожа на корову на льду", — говорится в публикации.
При этом, отметил автор, все говорит о том, что Трамп пытается отстраниться от прямого участия в украинском конфликте, переложив всю ответственность за исход кризиса на страны НАТО.
"Каллас заявила, что НАТО не существует без Соединенных Штатов, и она права. НАТО без Соединенных Штатов — это курица без головы", — пишет Steigan.
В четверг глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала главу Белого дома Дональда Трампа, заявив в комментарии Politico, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине. В частности, она вспомнила об обещании американского лидера положить конец боевым действиям.
Ранее во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке Европейского союза "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже сообщил, что был удивлен заявлением. Кроме того, глава Белого дома в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал Москву как "бумажного тигра".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что американский лидер сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с главой киевского режима, по всей видимости, под влиянием его видения. По словам Пескова, прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.