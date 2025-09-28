https://ria.ru/20250928/tyurma-2044851685.html

Контрразведчик СБУ возглавлял известную пытками тюрьму ВСУ в Мариуполе

Контрразведчик СБУ возглавлял известную пытками тюрьму ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 28.09.2025

Контрразведчик СБУ возглавлял известную пытками тюрьму ВСУ в Мариуполе

Директором печально известной тюрьмы СБУ под названием "Библиотека", где пытали несогласных с киевским режимом, после гибели при взрыве в 2017 году Александра... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T04:33:00+03:00

2025-09-28T04:33:00+03:00

2025-09-28T04:33:00+03:00

в мире

донецкая область

мариуполь

донецк

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Директором печально известной тюрьмы СБУ под названием "Библиотека", где пытали несогласных с киевским режимом, после гибели при взрыве в 2017 году Александра Хараберюша был начальник отдела контрразведки СБУ в Донецкой области Артем Яценко, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По словам собеседника агентства, у Хараберюша до 2014 года в отделе УСБУ по Донецкой области служил украинский блогер Владимир Золкин. "Во время службы в УСБУ в Донецке Золкин находился в дружеских отношениях с полковником Яценко Артемом Сергеевичем, будущим начальником ГО КР УСБУ в Донецкой области, а также печально известной "Библиотеки" после гибели Хараберюша", - сказал представитель силовых структур. По его данным, сейчас Яценко находится в Днепропетровске. Хараберюш скончался при взрыве 31 марта 2017 года в Мариуполе, когда был подорван джип на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кафайской. В 2022 году российские войска окружили Мариуполь 7 марта, к концу месяца стали продвигаться с окраин в центр, а к 21 апреля освободили практически весь город. В ходе боевых действий Мариуполь сильно пострадал. Город активно восстанавливается, сейчас там работают более 20 тысяч строителей из других регионов России.

https://ria.ru/20250715/snajper-2029258347.html

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021798909.html

донецкая область

мариуполь

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая область, мариуполь, донецк, служба безопасности украины