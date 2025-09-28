https://ria.ru/20250928/tyurma-2044851685.html
Контрразведчик СБУ возглавлял известную пытками тюрьму ВСУ в Мариуполе
Контрразведчик СБУ возглавлял известную пытками тюрьму ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 28.09.2025
Контрразведчик СБУ возглавлял известную пытками тюрьму ВСУ в Мариуполе
Директором печально известной тюрьмы СБУ под названием "Библиотека", где пытали несогласных с киевским режимом, после гибели при взрыве в 2017 году Александра... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T04:33:00+03:00
2025-09-28T04:33:00+03:00
2025-09-28T04:33:00+03:00
в мире
донецкая область
мариуполь
донецк
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Директором печально известной тюрьмы СБУ под названием "Библиотека", где пытали несогласных с киевским режимом, после гибели при взрыве в 2017 году Александра Хараберюша был начальник отдела контрразведки СБУ в Донецкой области Артем Яценко, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По словам собеседника агентства, у Хараберюша до 2014 года в отделе УСБУ по Донецкой области служил украинский блогер Владимир Золкин. "Во время службы в УСБУ в Донецке Золкин находился в дружеских отношениях с полковником Яценко Артемом Сергеевичем, будущим начальником ГО КР УСБУ в Донецкой области, а также печально известной "Библиотеки" после гибели Хараберюша", - сказал представитель силовых структур. По его данным, сейчас Яценко находится в Днепропетровске. Хараберюш скончался при взрыве 31 марта 2017 года в Мариуполе, когда был подорван джип на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кафайской. В 2022 году российские войска окружили Мариуполь 7 марта, к концу месяца стали продвигаться с окраин в центр, а к 21 апреля освободили практически весь город. В ходе боевых действий Мариуполь сильно пострадал. Город активно восстанавливается, сейчас там работают более 20 тысяч строителей из других регионов России.
https://ria.ru/20250715/snajper-2029258347.html
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021798909.html
донецкая область
мариуполь
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая область, мариуполь, донецк, служба безопасности украины
В мире, Донецкая область, Мариуполь, Донецк, Служба безопасности Украины
Контрразведчик СБУ возглавлял известную пытками тюрьму ВСУ в Мариуполе
Контрразведчик СБУ Яценко возглавлял известную пытками тюрьму ВСУ в Мариуполе