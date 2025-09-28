Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" заявил о решении финансовых проблем при постройке АЭС "Аккую" - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 28.09.2025 (обновлено: 21:35 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/turtsiya-2044979234.html
"Росатом" заявил о решении финансовых проблем при постройке АЭС "Аккую"
"Росатом" заявил о решении финансовых проблем при постройке АЭС "Аккую" - РИА Новости, 28.09.2025
"Росатом" заявил о решении финансовых проблем при постройке АЭС "Аккую"
Финансовые проблемы, связанные со строительством АЭС "Аккую" в Турции, вызванные блокировкой в США двух миллиардов долларов, успешно урегулированы, сообщил... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T21:26:00+03:00
2025-09-28T21:35:00+03:00
турция
кирилл комаров
сша
россия
аэс "аккую"
в мире
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952813676_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_460ccf788db4e3aec5bc6156064f3882.jpg
АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Финансовые проблемы, связанные со строительством АЭС "Аккую" в Турции, вызванные блокировкой в США двух миллиардов долларов, успешно урегулированы, сообщил первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров."В США возникла неприятная ситуация с блокировкой двух миллиардов долларов, выделенных на проект. Однако благодаря поддержке правительства Российской Федерации эти финансовые вопросы были успешно урегулированы. На сегодня проект полностью профинансирован, мы увеличиваем число работников на площадке и продолжаем работу, чтобы завершить строительство всех четырех энергоблоков к концу 2028 года. Мы уверены, что этот проект принесет пользу как России, так и Турции", - приводит слова Комарова турецкое госагентство Anadolu.Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
https://ria.ru/20250928/turtsiya-2044980624.html
турция
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952813676_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_5f75bc9f8de8cc8575e8953bb3ffca0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, кирилл комаров, сша, россия, аэс "аккую", в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Турция, Кирилл Комаров, США, Россия, АЭС "Аккую", В мире, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" заявил о решении финансовых проблем при постройке АЭС "Аккую"

"Росатом" заявил о решении финансовых проблем при постройке АЭС "Аккую" в Турции

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Финансовые проблемы, связанные со строительством АЭС "Аккую" в Турции, вызванные блокировкой в США двух миллиардов долларов, успешно урегулированы, сообщил первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров.
США возникла неприятная ситуация с блокировкой двух миллиардов долларов, выделенных на проект. Однако благодаря поддержке правительства Российской Федерации эти финансовые вопросы были успешно урегулированы. На сегодня проект полностью профинансирован, мы увеличиваем число работников на площадке и продолжаем работу, чтобы завершить строительство всех четырех энергоблоков к концу 2028 года. Мы уверены, что этот проект принесет пользу как России, так и Турции", - приводит слова Комарова турецкое госагентство Anadolu.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
"Росатом" решил проблему с поставкой оборудования для АЭС "Аккую"
Вчера, 21:34
 
ТурцияКирилл КомаровСШАРоссияАЭС "Аккую"В миреГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала