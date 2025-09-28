Рейтинг@Mail.ru
Цискаридзе вспомнил фильмы Кеосаяна
Культура
 
13:36 28.09.2025
Цискаридзе вспомнил фильмы Кеосаяна
Цискаридзе вспомнил фильмы Кеосаяна
Народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, выражая соболезнования в связи с уходом режиссера Тиграна Кеосаяна
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, выражая соболезнования в связи с уходом режиссера Тиграна Кеосаяна, вспомнил его фильмы "Бедная Саша" и "Президент и его внучка". В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Церемония прощания с Кеосаяном пройдет в воскресенье в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте. "Сегодня прощаемся с Тиграном Кеосаяном. Выражаю большое сочувствие и соболезнование семье, друзьям и близким… И хочу этим воскресным утром вспомнить замечательные фильмы Тиграна: "Бедная Саша" и "Президент и его внучка" - комедия, где роль президента сыграл Олег Табаков, а его внучку - совсем еще юная Надя Михалкова", - написал Цискаридзе в своем Telegram-канале. Также он вспомнил выпуск их встречи в эфире телепрограммы "Международная пилорама" летом 2018 года. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
россия, москва, тигран кеосаян, николай цискаридзе, маргарита симоньян, академия русского балета имени а. я. вагановой, вгик
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, выражая соболезнования в связи с уходом режиссера Тиграна Кеосаяна, вспомнил его фильмы "Бедная Саша" и "Президент и его внучка".
В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Церемония прощания с Кеосаяном пройдет в воскресенье в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте.
"Сегодня прощаемся с Тиграном Кеосаяном. Выражаю большое сочувствие и соболезнование семье, друзьям и близким… И хочу этим воскресным утром вспомнить замечательные фильмы Тиграна: "Бедная Саша" и "Президент и его внучка" - комедия, где роль президента сыграл Олег Табаков, а его внучку - совсем еще юная Надя Михалкова", - написал Цискаридзе в своем Telegram-канале.
Также он вспомнил выпуск их встречи в эфире телепрограммы "Международная пилорама" летом 2018 года.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
