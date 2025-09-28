https://ria.ru/20250928/trevoga-2044853886.html

На территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

2025-09-28T05:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины второй раз с начала суток, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, на западе Украины тревога была объявлена практически одновременно около 5.36 мск. В остальной части страны сирены воздушной тревоги звучат уже несколько часов. В первый раз за эту ночь воздушная тревога по всей Украине была объявлена около 2.25 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

украина

россия

2025

Новости

