На территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:53 28.09.2025
На территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины второй раз с начала суток, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, на западе Украины тревога была объявлена практически одновременно около 5.36 мск. В остальной части страны сирены воздушной тревоги звучат уже несколько часов. В первый раз за эту ночь воздушная тревога по всей Украине была объявлена около 2.25 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
На территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины второй раз с начала суток, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, на западе Украины тревога была объявлена практически одновременно около 5.36 мск. В остальной части страны сирены воздушной тревоги звучат уже несколько часов.
В первый раз за эту ночь воздушная тревога по всей Украине была объявлена около 2.25 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели новые взрывы
