На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
2025-09-28T02:29:00+03:00
2025-09-28T02:29:00+03:00
2025-09-28T02:35:00+03:00
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, на западе и в центральной части Украины, в том числе в Киеве, тревога была объявлена практически одновременно около 2.25 мск. На востоке страны она была объявлена от одного до нескольких часов назад.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
