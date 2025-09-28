Рейтинг@Mail.ru
Reuters написало о намерениях Трампа на встрече с Нетаньяху - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:52 28.09.2025 (обновлено: 22:36 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/tramp-2044983445.html
Reuters написало о намерениях Трампа на встрече с Нетаньяху
Reuters написало о намерениях Трампа на встрече с Нетаньяху - РИА Новости, 28.09.2025
Reuters написало о намерениях Трампа на встрече с Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп заявил агентству Рейтер, что хочет финализировать мирную сделку по Газе во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T21:52:00+03:00
2025-09-28T22:36:00+03:00
в мире
израиль
ближний восток
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
биньямин нетаньяху
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил агентству Рейтер, что хочет финализировать мирную сделку по Газе во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник.По словам Трампа, "все хотят заключить это соглашение".Американский лидер добавил, что он получил очень хороший отклик от Израиля и лидеров арабских стран на свой план. Трамп также сказал, что его мирный план направлен не только на решение проблемы Газы, но и на достижение более широкого мира на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250928/ssha-2044978606.html
израиль
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ce819e5669c8a249cc76e17236388ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ближний восток, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта, биньямин нетаньяху, сша
В мире, Израиль, Ближний Восток, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта, Биньямин Нетаньяху, США
Reuters написало о намерениях Трампа на встрече с Нетаньяху

Reuters: Трамп хочет завершить сделку по Газе на встрече с Нетаньяху

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил агентству Рейтер, что хочет финализировать мирную сделку по Газе во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник.
По словам Трампа, "все хотят заключить это соглашение".
Американский лидер добавил, что он получил очень хороший отклик от Израиля и лидеров арабских стран на свой план. Трамп также сказал, что его мирный план направлен не только на решение проблемы Газы, но и на достижение более широкого мира на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Вице-президент Турции рассказал о переговорах Трампа и Эрдогана по F-35
Вчера, 21:20
 
В миреИзраильБлижний ВостокДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликтаБиньямин НетаньяхуСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала