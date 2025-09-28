https://ria.ru/20250928/tramp-2044983445.html
Reuters написало о намерениях Трампа на встрече с Нетаньяху
Reuters написало о намерениях Трампа на встрече с Нетаньяху - РИА Новости, 28.09.2025
Reuters написало о намерениях Трампа на встрече с Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп заявил агентству Рейтер, что хочет финализировать мирную сделку по Газе во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T21:52:00+03:00
2025-09-28T21:52:00+03:00
2025-09-28T22:36:00+03:00
в мире
израиль
ближний восток
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
биньямин нетаньяху
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил агентству Рейтер, что хочет финализировать мирную сделку по Газе во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник.По словам Трампа, "все хотят заключить это соглашение".Американский лидер добавил, что он получил очень хороший отклик от Израиля и лидеров арабских стран на свой план. Трамп также сказал, что его мирный план направлен не только на решение проблемы Газы, но и на достижение более широкого мира на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250928/ssha-2044978606.html
израиль
ближний восток
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ce819e5669c8a249cc76e17236388ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ближний восток, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта, биньямин нетаньяху, сша
В мире, Израиль, Ближний Восток, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта, Биньямин Нетаньяху, США
Reuters написало о намерениях Трампа на встрече с Нетаньяху
Reuters: Трамп хочет завершить сделку по Газе на встрече с Нетаньяху