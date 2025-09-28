Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане - РИА Новости, 28.09.2025
21:07 28.09.2025
Трамп заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане
Трамп заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане - РИА Новости, 28.09.2025
Трамп заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане
Американский президент Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане, и предположил, что произошедшее - очередное... РИА Новости, 28.09.2025
в мире
мичиган
сша
дональд трамп
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане, и предположил, что произошедшее - очередное целенаправленное нападение на христиан в США. Ранее полиция сообщала, что несколько человек пострадали в ходе нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк, штат Мичиган. "Меня проинформировали об ужасающей стрельбе, произошедшей в церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Гранд-Бланке, штат Мичиган... Похоже, это очередное целенаправленное нападение на христиан в Соединенных Штатах Америки", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Трамп также заявил, что подозреваемый в стрельбе убит. "Эта эпидемия насилия в нашей стране должна быть прекращена немедленно", - добавил президент США.
мичиган
сша
в мире, мичиган, сша, дональд трамп
В мире, Мичиган, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане

Трамп назвал стрельбу в Мичигане очередным нападение на христиан в США

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане, и предположил, что произошедшее - очередное целенаправленное нападение на христиан в США.
Ранее полиция сообщала, что несколько человек пострадали в ходе нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк, штат Мичиган.
"Меня проинформировали об ужасающей стрельбе, произошедшей в церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Гранд-Бланке, штат Мичиган... Похоже, это очередное целенаправленное нападение на христиан в Соединенных Штатах Америки", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Трамп также заявил, что подозреваемый в стрельбе убит.
"Эта эпидемия насилия в нашей стране должна быть прекращена немедленно", - добавил президент США.
В миреМичиганСШАДональд Трамп
 
 
