https://ria.ru/20250928/tramp-2044977440.html

Трамп заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане

Трамп заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане - РИА Новости, 28.09.2025

Трамп заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане, и предположил, что произошедшее - очередное... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T21:07:00+03:00

2025-09-28T21:07:00+03:00

2025-09-28T21:07:00+03:00

в мире

мичиган

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044965266_0:384:1371:1155_1920x0_80_0_0_bf438c422c9b5694936d02bc25598633.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане, и предположил, что произошедшее - очередное целенаправленное нападение на христиан в США. Ранее полиция сообщала, что несколько человек пострадали в ходе нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк, штат Мичиган. "Меня проинформировали об ужасающей стрельбе, произошедшей в церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Гранд-Бланке, штат Мичиган... Похоже, это очередное целенаправленное нападение на христиан в Соединенных Штатах Америки", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Трамп также заявил, что подозреваемый в стрельбе убит. "Эта эпидемия насилия в нашей стране должна быть прекращена немедленно", - добавил президент США.

https://ria.ru/20250522/tramp-2018395629.html

мичиган

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мичиган, сша, дональд трамп