Нетаньяху обсудит с Трампом возможное повторение ударов по лидерам ХАМАС - РИА Новости, 28.09.2025
18:35 28.09.2025
Нетаньяху обсудит с Трампом возможное повторение ударов по лидерам ХАМАС
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обсудит вопрос о возможном повторении Израилем ударов по лидерам ХАМАС в Катаре с президентом США Дональдом Трампом. "Я собираюсь обсудить это с президентом Трампом. Я предпочел бы, чтобы это обсуждалось там (в Белом доме - ред.), а не здесь", - сказал Нетаньяху в интервью Fox News, отвечая на вопрос, обязуется ли Израиль не повторять подобные удары.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на Генеральной Ассамблее ООН. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обсудит вопрос о возможном повторении Израилем ударов по лидерам ХАМАС в Катаре с президентом США Дональдом Трампом.
"Я собираюсь обсудить это с президентом Трампом. Я предпочел бы, чтобы это обсуждалось там (в Белом доме - ред.), а не здесь", - сказал Нетаньяху в интервью Fox News, отвечая на вопрос, обязуется ли Израиль не повторять подобные удары.
