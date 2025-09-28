https://ria.ru/20250928/tramp-2044962768.html

Нетаньяху обсудит с Трампом возможное повторение ударов по лидерам ХАМАС

в мире

израиль

катар

сша

биньямин нетаньяху

дональд трамп

хамас

обострение палестино-израильского конфликта

ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обсудит вопрос о возможном повторении Израилем ударов по лидерам ХАМАС в Катаре с президентом США Дональдом Трампом. "Я собираюсь обсудить это с президентом Трампом. Я предпочел бы, чтобы это обсуждалось там (в Белом доме - ред.), а не здесь", - сказал Нетаньяху в интервью Fox News, отвечая на вопрос, обязуется ли Израиль не повторять подобные удары.

израиль

катар

сша

2025

в мире, израиль, катар, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта