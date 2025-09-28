https://ria.ru/20250928/tramp-2044948153.html

Трамп пообещал что-то особенное в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Трамп пообещал что-то особенное в связи с ситуацией на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.09.2025

Трамп пообещал что-то особенное в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп пообещал "что-то особенное" в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, отметив, что у региона есть "реальный шанс на величие". 28.09.2025

ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал "что-то особенное" в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, отметив, что у региона есть "реальный шанс на величие". Ранее американский лидер заявлял, что Соединенные Штаты ведут продуктивные переговоры со странами Ближнего Востока по поводу сектора Газа, выразив мнение, что сделка "близка". "У нас есть реальный шанс на величие на Ближнем Востоке. Все готовы к чему-то особенному, впервые в истории. Мы это сделаем!" - написал Трамп в соцсети Truth Social. Ранее портал Axios сообщил, что вторник Трамп представил лидерам арабских и мусульманских стран план из 21 пункта по прекращению конфликта в Газе. Axios также сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер встретились в в Нью-Йорке со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, чтобы обсудить план американского лидера. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.

