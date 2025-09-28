Рейтинг@Mail.ru
Песков высказался об усилиях Трампа по украинскому урегулированию - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 28.09.2025 (обновлено: 13:29 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/tramp-2044900626.html
Песков высказался об усилиях Трампа по украинскому урегулированию
Песков высказался об усилиях Трампа по украинскому урегулированию - РИА Новости, 28.09.2025
Песков высказался об усилиях Трампа по украинскому урегулированию
Президент США Дональд Трамп сохраняет свое желание способствовать урегулированию украинского конфликта и политическую волю к этому, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T13:10:00+03:00
2025-09-28T13:29:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сохраняет свое желание способствовать урегулированию украинского конфликта и политическую волю к этому, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дональд Трамп сохраняет свое желание поспособствовать урегулированию украинского конфликта и политическую волю на это", - сообщили "Вести" со ссылкой на Пескова.В интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину Песков отметил, что в условиях публичной противоречивости необходимо выстраивать диалог с США постепенно и терпеливо.
https://ria.ru/20250928/sdelka-2044898787.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3f9342992eaa32b19dcc28863361f545.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
В мире
Песков высказался об усилиях Трампа по украинскому урегулированию

Песков: Трамп сохраняет желание способствовать украинскому урегулированию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сохраняет свое желание способствовать урегулированию украинского конфликта и политическую волю к этому, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дональд Трамп сохраняет свое желание поспособствовать урегулированию украинского конфликта и политическую волю на это", - сообщили "Вести" со ссылкой на Пескова.
В интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину Песков отметил, что в условиях публичной противоречивости необходимо выстраивать диалог с США постепенно и терпеливо.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
СМИ сообщили о "мегасделке" Зеленского с Трампом
Вчера, 12:49
 
В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала