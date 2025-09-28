https://ria.ru/20250928/tramp-2044900626.html

Песков высказался об усилиях Трампа по украинскому урегулированию

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сохраняет свое желание способствовать урегулированию украинского конфликта и политическую волю к этому, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дональд Трамп сохраняет свое желание поспособствовать урегулированию украинского конфликта и политическую волю на это", - сообщили "Вести" со ссылкой на Пескова.В интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину Песков отметил, что в условиях публичной противоречивости необходимо выстраивать диалог с США постепенно и терпеливо.

