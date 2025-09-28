https://ria.ru/20250928/tramp-2044850057.html

СМИ: Трамп в понедельник встретится с конгрессменами из-за угрозы шатдауна

СМИ: Трамп в понедельник встретится с конгрессменами из-за угрозы шатдауна - РИА Новости, 28.09.2025

СМИ: Трамп в понедельник встретится с конгрессменами из-за угрозы шатдауна

Президент США Дональд Трамп в понедельник встретится с лидерами конгресса от Республиканской и Демократической партий на фоне надвигающейся возможности шатдауна РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T03:32:00+03:00

2025-09-28T03:32:00+03:00

2025-09-28T03:32:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

майк джонсон

чак шумер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg

ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник встретится с лидерами конгресса от Республиканской и Демократической партий на фоне надвигающейся возможности шатдауна правительства, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в Белом доме. "Встреча с участием спикера палаты представителей Майка Джонсона и лидера большинства в сенате Джона Туна, а также лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса и лидера меньшинства в сенате Чака Шумера была подтверждена чиновником Белого дома и другим осведомленным лицом", - говорится в сообщении агентства. Трамп ранее призвал республиканцев в конгрессе проголосовать за временное продление финансирования работы правительства, чтобы избежать его закрытия, обвинив демократов в стремлении спровоцировать шатдаун. Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время. В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Дональда Трампа в годы его первого президентского срока.

https://ria.ru/20250926/usa-2044645786.html

https://ria.ru/20250927/ssha-2044781924.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон, чак шумер