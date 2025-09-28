https://ria.ru/20250928/tramp-2044850057.html
СМИ: Трамп в понедельник встретится с конгрессменами из-за угрозы шатдауна
СМИ: Трамп в понедельник встретится с конгрессменами из-за угрозы шатдауна - РИА Новости, 28.09.2025
СМИ: Трамп в понедельник встретится с конгрессменами из-за угрозы шатдауна
Президент США Дональд Трамп в понедельник встретится с лидерами конгресса от Республиканской и Демократической партий на фоне надвигающейся возможности шатдауна РИА Новости, 28.09.2025
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник встретится с лидерами конгресса от Республиканской и Демократической партий на фоне надвигающейся возможности шатдауна правительства, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в Белом доме. "Встреча с участием спикера палаты представителей Майка Джонсона и лидера большинства в сенате Джона Туна, а также лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса и лидера меньшинства в сенате Чака Шумера была подтверждена чиновником Белого дома и другим осведомленным лицом", - говорится в сообщении агентства. Трамп ранее призвал республиканцев в конгрессе проголосовать за временное продление финансирования работы правительства, чтобы избежать его закрытия, обвинив демократов в стремлении спровоцировать шатдаун. Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время. В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Дональда Трампа в годы его первого президентского срока.
сша
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп в понедельник встретится с лидерами конгресса от Республиканской и Демократической партий на фоне надвигающейся возможности шатдауна правительства, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на источник в Белом доме.
"Встреча с участием спикера палаты представителей Майка Джонсона и лидера большинства в сенате Джона Туна, а также лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса и лидера меньшинства в сенате Чака Шумера была подтверждена чиновником Белого дома и другим осведомленным лицом", - говорится в сообщении агентства.
Трамп ранее призвал республиканцев в конгрессе проголосовать за временное продление финансирования работы правительства, чтобы избежать его закрытия, обвинив демократов в стремлении спровоцировать шатдаун.
Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.
В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Дональда Трампа в годы его первого президентского срока.