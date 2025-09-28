Сырский хочет отправить в Купянск радикалов, считает эксперт
Военный эксперт Киселев: Сырский пошлет в Купянск недовольных бойцов и радикалов
© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский планирует отправить на оборону Купянска недовольных его действиями офицеров и бойцов, в том числе командиров запрещенных в РФ "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*) и "Азова"*, сообщил РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев.
"Для сдерживания продвижения войск РФ на Купянск киевская хунта собирается направить туда радикалов из числа террористических группировок, запрещенных в РФ, таких как "Ярость"* (объединённая штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють"*), " РДК"*, "Азов"*, " Кара-Даг"* (15-й полк Нацгвардии ВСУ). По инсайдерской информации, командиры этих подразделений в немилости у Сырского. У ВСУ из-за радикалов слишком много проблем, да и офис Зеленского недоволен их отсиживанием в тылах", - пояснил Киселев.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска - важного логистического центра, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север".
* Террористическая организация, запрещена в России