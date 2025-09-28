https://ria.ru/20250928/svo-2044872915.html

Бойцы "Юга" уничтожили гаубицу ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044873730_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3296f878c64c161da34ae241a4384405.jpg

ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов шестой мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и автомобиль противника на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Разведка выявила замаскированную в закрытой огневой позиции самоходную установку 2С1 "Гвоздика". По переданным координатам операторы FPV-дронов нанесли несколько точных ударов, в результате чего техника противника была уничтожена… В ходе боевых действий операторы также поразили замаскированный автомобиль вооружённых сил Украины", - говорится в сообщении.

