https://ria.ru/20250928/svo-2044872915.html
Бойцы "Юга" уничтожили гаубицу ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Бойцы "Юга" уничтожили гаубицу ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 28.09.2025
Бойцы "Юга" уничтожили гаубицу ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Операторы FPV-дронов шестой мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и автомобиль... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T10:04:00+03:00
2025-09-28T10:04:00+03:00
2025-09-28T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044873730_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3296f878c64c161da34ae241a4384405.jpg
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов шестой мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и автомобиль противника на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Разведка выявила замаскированную в закрытой огневой позиции самоходную установку 2С1 "Гвоздика". По переданным координатам операторы FPV-дронов нанесли несколько точных ударов, в результате чего техника противника была уничтожена… В ходе боевых действий операторы также поразили замаскированный автомобиль вооружённых сил Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044873730_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e3a3b80629ae60167ccfea9d65de9cb1.jpg
Уничтожение артиллерийской установки ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Операторы FPV-дронов шестой мотострелковой дивизии "Южной" группировки уничтожили самоходную артиллерийскую установку и автомобиль противника на Краматорско-Дружковском направлении
2025-09-28T10:04
true
PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Юга" уничтожили гаубицу ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС РФ уничтожили самоходную гаубицу ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении