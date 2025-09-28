Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Юга" уничтожили гаубицу ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 28.09.2025 (обновлено: 10:30 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/svo-2044872915.html
Бойцы "Юга" уничтожили гаубицу ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Бойцы "Юга" уничтожили гаубицу ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 28.09.2025
Бойцы "Юга" уничтожили гаубицу ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Операторы FPV-дронов шестой мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и автомобиль... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T10:04:00+03:00
2025-09-28T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044873730_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3296f878c64c161da34ae241a4384405.jpg
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов шестой мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и автомобиль противника на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Разведка выявила замаскированную в закрытой огневой позиции самоходную установку 2С1 "Гвоздика". По переданным координатам операторы FPV-дронов нанесли несколько точных ударов, в результате чего техника противника была уничтожена… В ходе боевых действий операторы также поразили замаскированный автомобиль вооружённых сил Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение артиллерийской установки ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Операторы FPV-дронов шестой мотострелковой дивизии "Южной" группировки уничтожили самоходную артиллерийскую установку и автомобиль противника на Краматорско-Дружковском направлении
2025-09-28T10:04
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044873730_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e3a3b80629ae60167ccfea9d65de9cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Юга" уничтожили гаубицу ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ВС РФ уничтожили самоходную гаубицу ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов шестой мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и автомобиль противника на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Разведка выявила замаскированную в закрытой огневой позиции самоходную установку 2С1 "Гвоздика". По переданным координатам операторы FPV-дронов нанесли несколько точных ударов, в результате чего техника противника была уничтожена… В ходе боевых действий операторы также поразили замаскированный автомобиль вооружённых сил Украины", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала