https://ria.ru/20250928/suprugi-2044965892.html
Умершие супруги из Тверской области отравились грибами, сообщил источник
Умершие супруги из Тверской области отравились грибами, сообщил источник - РИА Новости, 28.09.2025
Умершие супруги из Тверской области отравились грибами, сообщил источник
Супруги в Тверской области отравились насмерть ядовитыми грибами, которые сами собрали и приготовили, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T19:04:00+03:00
2025-09-28T19:04:00+03:00
2025-09-28T19:04:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/78/1558657859_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_4f152fbc0f5f57ac15b5c46ecdc390f3.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Супруги в Тверской области отравились насмерть ядовитыми грибами, которые сами собрали и приготовили, сообщил РИА Новости информированный источник. Ранее в воскресенье СУСК по Тверской области сообщило об отравлении мужчины и женщины неизвестным веществом. Мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи по пути в больницу, а его супруга - в больнице. По факту смерти организовано проведение доследственной проверки. "Предварительно, оба отравились грибами, которые сами собрали в лесу и сами приготовили. О каком грибе идет речь, пока выясняют специалисты, но, предположительно, это бледная поганка", - сказал собеседник агентства. СУСК официально не сообщало о причине отравления.
https://ria.ru/20250926/alkogol-2044503611.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/78/1558657859_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_cecc94b248b53b52b5da15ac9676ae03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Умершие супруги из Тверской области отравились грибами, сообщил источник
В Тверской области супруги насмерть отравились ядовитыми грибами
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Супруги в Тверской области отравились насмерть ядовитыми грибами, которые сами собрали и приготовили, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее в воскресенье СУСК по Тверской области сообщило об отравлении мужчины и женщины неизвестным веществом. Мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи по пути в больницу, а его супруга - в больнице. По факту смерти организовано проведение доследственной проверки.
"Предварительно, оба отравились грибами, которые сами собрали в лесу и сами приготовили. О каком грибе идет речь, пока выясняют специалисты, но, предположительно, это бледная поганка", - сказал собеседник агентства.
СУСК официально не сообщало о причине отравления.