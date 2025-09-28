https://ria.ru/20250928/suprugi-2044965892.html

Умершие супруги из Тверской области отравились грибами, сообщил источник

28.09.2025

Умершие супруги из Тверской области отравились грибами, сообщил источник

Супруги в Тверской области отравились насмерть ядовитыми грибами, которые сами собрали и приготовили, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 28.09.2025

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Супруги в Тверской области отравились насмерть ядовитыми грибами, которые сами собрали и приготовили, сообщил РИА Новости информированный источник. Ранее в воскресенье СУСК по Тверской области сообщило об отравлении мужчины и женщины неизвестным веществом. Мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи по пути в больницу, а его супруга - в больнице. По факту смерти организовано проведение доследственной проверки. "Предварительно, оба отравились грибами, которые сами собрали в лесу и сами приготовили. О каком грибе идет речь, пока выясняют специалисты, но, предположительно, это бледная поганка", - сказал собеседник агентства. СУСК официально не сообщало о причине отравления.

