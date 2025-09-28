https://ria.ru/20250928/sud-2044855601.html

Суд в Москве разыскивает более 82 тысяч бутылок алкоголя

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы направил повторный запрос в районный отдел полиции в Воронежской области с просьбой прояснить местонахождение более 82 тысяч бутылок алкоголя, принадлежащих курскому ООО "ПК "Кристалл-Лефортово", структуре некогда одного из крупнейших в России производителей водки, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "С целью повторного направления запроса в ОМВД России по Новоусманскому району Воронежской области… о предоставлении информации в отношении нахождения/не нахождения алкогольной продукции под арестом в ОМВД России по Новоусманскому району Воронежской области, суд считает необходимым отложить судебное разбирательство", - говорится в определении суда. Московский суд рассматривает заявление обанкротившейся ПК "Кристалл-Лефортово", в котором компания оспаривает отказ Росалкогольтабакконтроля в продлении хранения и реализации остатков ее алкогольной продукции и просит обязать ведомство выдать временное разрешение на хранение и реализацию продукции в количестве 82445 бутылок либо до их фактической реализации продлить действие предыдущей лицензии 2017 года. В рамках этого дела суд назначил экспертизу, обязав экспертов Торгово-промышленной палаты Воронежской области определить, соответствует ли качество и безопасность алкогольной продукции, предположительно находящейся на складах в селе Новая Усмань, требованиям законодательства в области производства и оборота этилового спирта и повлияли ли условия хранения на срок ее годности. Экспертиза была назначена в декабре 2024 года, но с тех пор эксперт не может получить доступ к продукции, которую должен исследовать, говорится в материалах дела. Впервые суд направил запрос в райотдел полиции с целью уточнить, где находится алкоголь, в июне, повторно – в сентябре. Суд напомнил адресату, что "в случае неисполнения обязанности представить… доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными… на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф". Процесс продолжится в октябре. Арбитражный суд Курской области признал ООО "ПК "Кристалл-Лефортово" банкротом в 2019 году. До этого обанкротилась головная московская "ГК Кристалл-Лефортово". Ранее сообщалось, что группа "Кристалл-Лефортово", производившая водку "Старая Москва", "Путинка" и "Столичная", оказалась в сложной финансовой ситуации из-за банкротства дистрибьюторской компании "Статус-групп".

