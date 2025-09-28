Рейтинг@Mail.ru
Стубб сделал заявление о войне с Россией - РИА Новости, 28.09.2025
16:54 28.09.2025
Стубб сделал заявление о войне с Россией
Стубб сделал заявление о войне с Россией - РИА Новости, 28.09.2025
Стубб сделал заявление о войне с Россией
Западные страны не находятся в состоянии войны с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNN.
2025-09-28T16:54:00+03:00
2025-09-28T16:54:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008626041_0:55:3116:1808_1920x0_80_0_0_5950d9665d2b9e8e73c70c181d3b0fb0.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Западные страны не находятся в состоянии войны с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNN."Мы не находимся в состоянии войны с Россией", — заявил он.Так он ответил на слова главы МИД России Сергея Лаврова, сказанные на министерском заседании G20. Министр на мероприятии заявил, что НАТО и Европа кризисом на Украине объявили России войну и уже в ней прямо участвуют.Накануне Лавров заявил, что Москва отвергает обвинения стран Североатлантического альянса в планировании нападения. Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он отметил, что НАТО продолжает продвигаться вплотную к российским границам России, вопреки собственным обещаниям этого не делать.
Стубб сделал заявление о войне с Россией

Стубб: Запад не находится в состоянии войны с Россией

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Западные страны не находятся в состоянии войны с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNN.
«
"Мы не находимся в состоянии войны с Россией", — заявил он.
Так он ответил на слова главы МИД России Сергея Лаврова, сказанные на министерском заседании G20. Министр на мероприятии заявил, что НАТО и Европа кризисом на Украине объявили России войну и уже в ней прямо участвуют.
Накануне Лавров заявил, что Москва отвергает обвинения стран Североатлантического альянса в планировании нападения. Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он отметил, что НАТО продолжает продвигаться вплотную к российским границам России, вопреки собственным обещаниям этого не делать.
