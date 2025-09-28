https://ria.ru/20250928/stubb-2044948759.html

Стубб сделал заявление о войне с Россией

Стубб сделал заявление о войне с Россией - РИА Новости, 28.09.2025

Стубб сделал заявление о войне с Россией

Западные страны не находятся в состоянии войны с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNN. РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Западные страны не находятся в состоянии войны с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNN."Мы не находимся в состоянии войны с Россией", — заявил он.Так он ответил на слова главы МИД России Сергея Лаврова, сказанные на министерском заседании G20. Министр на мероприятии заявил, что НАТО и Европа кризисом на Украине объявили России войну и уже в ней прямо участвуют.Накануне Лавров заявил, что Москва отвергает обвинения стран Североатлантического альянса в планировании нападения. Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он отметил, что НАТО продолжает продвигаться вплотную к российским границам России, вопреки собственным обещаниям этого не делать.

2025

