СМИ: при стрельбе в Северной Каролине погибло три человека

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Три человека погибли, восемь пострадали в результате массовой стрельбы в городе Саутпорт в американском штате Северная Каролина, сообщает связанный с NBC телеканал WECT со ссылкой на представителя местных властей."Три человека погибли, когда неизвестный открыл огонь в гавани в субботу вечером. Состояние восьми пострадавших неизвестно", - говорится в сообщении на сайте телеканала со ссылкой на заявление представителя городских властей.
