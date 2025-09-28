Рейтинг@Mail.ru
СМИ: при стрельбе в Северной Каролине погибло три человека
06:54 28.09.2025 (обновлено: 11:04 28.09.2025)
СМИ: при стрельбе в Северной Каролине погибло три человека
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Три человека погибли, восемь пострадали в результате массовой стрельбы в городе Саутпорт в американском штате Северная Каролина, сообщает связанный с NBC телеканал WECT со ссылкой на представителя местных властей."Три человека погибли, когда неизвестный открыл огонь в гавани в субботу вечером. Состояние восьми пострадавших неизвестно", - говорится в сообщении на сайте телеканала со ссылкой на заявление представителя городских властей.
© AP Photo / John Raoux Автомобиль скорой помощи в США
© AP Photo / John Raoux
Автомобиль скорой помощи в США
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Три человека погибли, восемь пострадали в результате массовой стрельбы в городе Саутпорт в американском штате Северная Каролина, сообщает связанный с NBC телеканал WECT со ссылкой на представителя местных властей.
"Три человека погибли, когда неизвестный открыл огонь в гавани в субботу вечером. Состояние восьми пострадавших неизвестно", - говорится в сообщении на сайте телеканала со ссылкой на заявление представителя городских властей.
Появились подробности стрельбы у центра иммиграционной службы в Техасе
Появились подробности стрельбы у центра иммиграционной службы в Техасе
24 сентября, 16:23
 
