https://ria.ru/20250928/strelba-2044857146.html

СМИ: при стрельбе в Северной Каролине погибло три человека

СМИ: при стрельбе в Северной Каролине погибло три человека - РИА Новости, 28.09.2025

СМИ: при стрельбе в Северной Каролине погибло три человека

Три человека погибли, восемь пострадали в результате массовой стрельбы в городе Саутпорт в американском штате Северная Каролина, сообщает связанный с NBC... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T06:54:00+03:00

2025-09-28T06:54:00+03:00

2025-09-28T11:04:00+03:00

северная каролина

в мире

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149587/13/1495871366_0:58:2785:1625_1920x0_80_0_0_d1e7ed8a1059bb3aabb145c5f15c9c2c.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Три человека погибли, восемь пострадали в результате массовой стрельбы в городе Саутпорт в американском штате Северная Каролина, сообщает связанный с NBC телеканал WECT со ссылкой на представителя местных властей."Три человека погибли, когда неизвестный открыл огонь в гавани в субботу вечером. Состояние восьми пострадавших неизвестно", - говорится в сообщении на сайте телеканала со ссылкой на заявление представителя городских властей.

https://ria.ru/20250924/strelba-2044068136.html

северная каролина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северная каролина, в мире, nbc