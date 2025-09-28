Рейтинг@Mail.ru
В Северной Каролине произошла массовая стрельба - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:09 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/strelba-2044854532.html
В Северной Каролине произошла массовая стрельба
В Северной Каролине произошла массовая стрельба - РИА Новости, 28.09.2025
В Северной Каролине произошла массовая стрельба
Массовая стрельба произошла в Саутпорте в американском штате Северная Каролина, число пострадавших пока неизвестно, сообщают власти города. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T06:09:00+03:00
2025-09-28T06:09:00+03:00
в мире
северная каролина
россия
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91f8879267dbbf418d84ef103333da03.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Массовая стрельба произошла в Саутпорте в американском штате Северная Каролина, число пострадавших пока неизвестно, сообщают власти города. "Поступают сообщения об активном стрелке в яхтенной гавани Саутпорта. Число пострадавших неизвестно. Избегайте этого района и оставайтесь дома", - говорится в публикации местных властей в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250924/strelba-2044068136.html
северная каролина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9f142663b994cf271bf38e4c6186cf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северная каролина, россия, facebook
В мире, Северная Каролина, Россия, Facebook
В Северной Каролине произошла массовая стрельба

В Саутпорте произошла массовая стрельба, число пострадавших неизвестно

© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Массовая стрельба произошла в Саутпорте в американском штате Северная Каролина, число пострадавших пока неизвестно, сообщают власти города.
"Поступают сообщения об активном стрелке в яхтенной гавани Саутпорта. Число пострадавших неизвестно. Избегайте этого района и оставайтесь дома", - говорится в публикации местных властей в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Полиция перекрыла шоссе I-35E рядом с офисом Иммиграционной и таможенной службы США в Далласе после сообщения о стрельбе. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Появились подробности стрельбы у центра иммиграционной службы в Техасе
24 сентября, 16:23
 
В миреСеверная КаролинаРоссияFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала