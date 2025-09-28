https://ria.ru/20250928/strelba-2044854532.html
В Северной Каролине произошла массовая стрельба
В Северной Каролине произошла массовая стрельба - РИА Новости, 28.09.2025
В Северной Каролине произошла массовая стрельба
Массовая стрельба произошла в Саутпорте в американском штате Северная Каролина, число пострадавших пока неизвестно, сообщают власти города. РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Массовая стрельба произошла в Саутпорте в американском штате Северная Каролина, число пострадавших пока неизвестно, сообщают власти города. "Поступают сообщения об активном стрелке в яхтенной гавани Саутпорта. Число пострадавших неизвестно. Избегайте этого района и оставайтесь дома", - говорится в публикации местных властей в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
