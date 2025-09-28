При стрельбе в церкви в Мичигане погиб человек

https://ria.ru/20250928/ssha-2044982280.html

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще девять госпитализированы в результате стрельбы в церкви города Гранд-Бланк в американском штате Мичиган, сообщил глава местного департамента полиции Уильям Ренье. Ранее полиция сообщала, что несколько человек пострадали в ходе нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк. "Десять жертв стрельбы госпитализированы в местные больницы, включая одного человека, который скончался", - заявил Ренье на пресс-конференции. Опубликовавший запись пресс-конференции телеканал Fox 2 Detroit подчеркивает, что упомянутый Ренье погибший не являлся подозреваемым. Глава полиции отметил, что подозреваемый в нападении 40-летний мужчина, проживавший в расположенном неподалеку городе Бертон, въехал в здание церкви на автомобиле, после чего вышел из него и открыл стрельбу по прихожанам. Ренье также подтвердил, что прибывшая на место полиция ликвидировала подозреваемого. Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане, и предположил, что произошедшее - очередное целенаправленное нападение на христиан в США. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США следит за ситуацией со стрельбой в штате Мичиган. Директор ФБР Кэш Патель в социальной сети Х написал, что агенты ФБР находятся на месте происшествия, чтобы помочь местным властям.

