Мэр Нью-Йорка отказался от попытки переизбрания
Мэр Нью-Йорка отказался от попытки переизбрания
НЬЮ-ЙОРК, 28 сен – РИА Новости. Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил об отказе от попытки переизбрания и выходе из гонки на пост главы города. "Я не могу продолжить кампанию по переизбранию", – сказал Адамс в опубликованном на его странице в соцсети Х видео.
