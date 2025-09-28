https://ria.ru/20250928/ssha-2044975270.html

Мэр Нью-Йорка отказался от попытки переизбрания

Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил об отказе от попытки переизбрания и выходе из гонки на пост главы города. РИА Новости, 28.09.2025

НЬЮ-ЙОРК, 28 сен – РИА Новости. Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил об отказе от попытки переизбрания и выходе из гонки на пост главы города. "Я не могу продолжить кампанию по переизбранию", – сказал Адамс в опубликованном на его странице в соцсети Х видео.

