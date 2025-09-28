Рейтинг@Mail.ru
Мэр Нью-Йорка отказался от попытки переизбрания - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/ssha-2044975270.html
Мэр Нью-Йорка отказался от попытки переизбрания
Мэр Нью-Йорка отказался от попытки переизбрания - РИА Новости, 28.09.2025
Мэр Нью-Йорка отказался от попытки переизбрания
Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил об отказе от попытки переизбрания и выходе из гонки на пост главы города. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T20:43:00+03:00
2025-09-28T20:43:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908828769_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb16058f993411024c5359f3914d67e9.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 28 сен – РИА Новости. Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил об отказе от попытки переизбрания и выходе из гонки на пост главы города. "Я не могу продолжить кампанию по переизбранию", – сказал Адамс в опубликованном на его странице в соцсети Х видео.
https://ria.ru/20250702/tramp-2026772138.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908828769_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_ced45c24f62bd1933eae10c08d62474e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), сша
В мире, Нью-Йорк (город), США
Мэр Нью-Йорка отказался от попытки переизбрания

Мэр Нью-Йорка Адамс вышел из гонки на пост главы города

© AP Photo / Mayoral Photography Office/Ed ReedМэр Нью-Йорка Эрик Адамс
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Mayoral Photography Office/Ed Reed
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 28 сен – РИА Новости. Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил об отказе от попытки переизбрания и выходе из гонки на пост главы города.
"Я не могу продолжить кампанию по переизбранию", – сказал Адамс в опубликованном на его странице в соцсети Х видео.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Трамп собрался спасать Нью-Йорк
2 июля, 16:32
 
В миреНью-Йорк (город)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала