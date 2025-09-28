https://ria.ru/20250928/ssha-2044974101.html
Администрация США следит за ситуацией со стрельбой в Мичигане
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США следит за ситуацией со стрельбой в штате Мичиган. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T20:41:00+03:00
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США следит за ситуацией со стрельбой в штате Мичиган. Ранее полиция сообщала, что несколько человек пострадали в ходе нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк, штат Мичиган. "Просто ужасная ситуация в Мичигане... Вся администрация следит за ситуацией", - написал Вэнс в соцсети Х. Директор ФБР Кэш Патель в социальной сети Х написал, что агенты ФБР находятся на месте происшествия, чтобы помочь местным властям.
