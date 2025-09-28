Рейтинг@Mail.ru
Администрация США следит за ситуацией со стрельбой в Мичигане
20:37 28.09.2025 (обновлено: 20:41 28.09.2025)
Администрация США следит за ситуацией со стрельбой в Мичигане
Администрация США следит за ситуацией со стрельбой в Мичигане - РИА Новости, 28.09.2025
Администрация США следит за ситуацией со стрельбой в Мичигане
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США следит за ситуацией со стрельбой в штате Мичиган. РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США следит за ситуацией со стрельбой в штате Мичиган. Ранее полиция сообщала, что несколько человек пострадали в ходе нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк, штат Мичиган. "Просто ужасная ситуация в Мичигане... Вся администрация следит за ситуацией", - написал Вэнс в соцсети Х. Директор ФБР Кэш Патель в социальной сети Х написал, что агенты ФБР находятся на месте происшествия, чтобы помочь местным властям.
в мире, мичиган, сша, кэш патель, фбр
В мире, Мичиган, США, Кэш Патель, ФБР
Администрация США следит за ситуацией со стрельбой в Мичигане

Вэнс: администрация США следит за ситуацией со стрельбой в Мичигане

© Getty Images / Emily ElconinЭкстренные службы на месте стрельбы в церкви мормонов в городе Гранд-Бланк, штат Мичиган
Экстренные службы на месте стрельбы в церкви мормонов в городе Гранд-Бланк, штат Мичиган - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Getty Images / Emily Elconin
Экстренные службы на месте стрельбы в церкви мормонов в городе Гранд-Бланк, штат Мичиган
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США следит за ситуацией со стрельбой в штате Мичиган.
Ранее полиция сообщала, что несколько человек пострадали в ходе нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк, штат Мичиган.
"Просто ужасная ситуация в Мичигане... Вся администрация следит за ситуацией", - написал Вэнс в соцсети Х.
Директор ФБР Кэш Патель в социальной сети Х написал, что агенты ФБР находятся на месте происшествия, чтобы помочь местным властям.
