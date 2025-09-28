https://ria.ru/20250928/ssha-2044969271.html
Появились данные о пострадавших от нападения на американскую церковь
2025-09-28T19:34:00+03:00
в мире
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. От шести до восьми человек пострадали в ходе нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк в американском штате Мичиган, сообщает телеканал Fox 2 со ссылкой на источники в полиции. Ранее полиция сообщала, что несколько человек пострадали в ходе нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк. "Источники в полиции сообщили, что пострадали от шести до восьми человек. Их состояние в настоящее время неизвестно", - говорится в публикации.
