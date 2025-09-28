Рейтинг@Mail.ru
18:51 28.09.2025 (обновлено: 19:05 28.09.2025)
В церкви штата Мичиган произошла стрельба
Несколько человек пострадали в ходе нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк в штате Мичиган, сообщила местная полиция. РИА Новости, 28.09.2025
мичиган
в мире
россия
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Несколько человек пострадали в ходе нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк в штате Мичиган, сообщила местная полиция."В церкви Иисуса Христа Святых последних дней на улице МакКэндлиш произошла стрельба. Есть несколько пострадавших, стрелок обезврежен. В настоящее время угрозы для населения нет. Церковь в настоящий момент горит", - говорится в заявлении полиции в Facebook *.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
мичиган
россия
мичиган, в мире, россия
Мичиган, В мире, Россия
© Кадр видео из соцсетейДым на месте стрельбы в церкви штата Мичиган
Дым на месте стрельбы в церкви штата Мичиган - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте стрельбы в церкви штата Мичиган
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Трампу доложили о стрельбе у здания иммиграционной службы США в Далласе
24 сентября, 23:58
 
МичиганВ миреРоссия
 
 
