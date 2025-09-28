https://ria.ru/20250928/ssha-2044964447.html
В церкви штата Мичиган произошла стрельба
Несколько человек пострадали в ходе нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк в штате Мичиган, сообщила местная полиция. РИА Новости, 28.09.2025
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Несколько человек пострадали в ходе нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк в штате Мичиган, сообщила местная полиция."В церкви Иисуса Христа Святых последних дней на улице МакКэндлиш произошла стрельба. Есть несколько пострадавших, стрелок обезврежен. В настоящее время угрозы для населения нет. Церковь в настоящий момент горит", - говорится в заявлении полиции в Facebook *.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
