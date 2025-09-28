https://ria.ru/20250928/ssha-2044960102.html

Трамп посетит встречу с высокопоставленными чинами армии США

Трамп посетит встречу с высокопоставленными чинами армии США - РИА Новости, 28.09.2025

Трамп посетит встречу с высокопоставленными чинами армии США

Президент США Дональд Трамп во вторник посетит встречу с участием сотен высокопоставленных чинов армии Соединенных Штатов в Вирджинии, сообщает издание... РИА Новости, 28.09.2025

в мире

сша

дональд трамп

пит хегсет

министерство обороны сша

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник посетит встречу с участием сотен высокопоставленных чинов армии Соединенных Штатов в Вирджинии, сообщает издание Washington Post до ссылкой на полученный документ. В четверг Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что министр войны США Пит Хегсет распорядился в кратчайшие сроки созвать сотни высших военных чинов на встречу в штате Вирджиния без указания темы совещания. По данным издания, некоторые офицеры были застигнуты врасплох внезапным уведомлением и отсутствием конкретики о повестке мероприятия. "Президент Дональд Трамп принял решение, что поедет на встречу ведущих генералов страны в Куантико в штате Вирджиния, которую распорядился провести министр обороны Пит Хегсет", - пишет издание. Уточняется, что Трамп будет присутствовать на встрече во вторник. Отмечается, что присутствие Трампа еще больше усложнит работу служб безопасности на этом "масштабном и практически беспрецедентном военном мероприятии", куда приедут сотни высокопоставленных офицеров.

в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша