28.09.2025
18:05 28.09.2025
Трамп посетит встречу с высокопоставленными чинами армии США
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник посетит встречу с участием сотен высокопоставленных чинов армии Соединенных Штатов в Вирджинии, сообщает издание Washington Post до ссылкой на полученный документ. В четверг Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что министр войны США Пит Хегсет распорядился в кратчайшие сроки созвать сотни высших военных чинов на встречу в штате Вирджиния без указания темы совещания. По данным издания, некоторые офицеры были застигнуты врасплох внезапным уведомлением и отсутствием конкретики о повестке мероприятия. "Президент Дональд Трамп принял решение, что поедет на встречу ведущих генералов страны в Куантико в штате Вирджиния, которую распорядился провести министр обороны Пит Хегсет", - пишет издание. Уточняется, что Трамп будет присутствовать на встрече во вторник. Отмечается, что присутствие Трампа еще больше усложнит работу служб безопасности на этом "масштабном и практически беспрецедентном военном мероприятии", куда приедут сотни высокопоставленных офицеров.
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время пресс-конференции
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время пресс-конференции. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник посетит встречу с участием сотен высокопоставленных чинов армии Соединенных Штатов в Вирджинии, сообщает издание Washington Post до ссылкой на полученный документ.
В четверг Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что министр войны США Пит Хегсет распорядился в кратчайшие сроки созвать сотни высших военных чинов на встречу в штате Вирджиния без указания темы совещания. По данным издания, некоторые офицеры были застигнуты врасплох внезапным уведомлением и отсутствием конкретики о повестке мероприятия.
"Президент Дональд Трамп принял решение, что поедет на встречу ведущих генералов страны в Куантико в штате Вирджиния, которую распорядился провести министр обороны Пит Хегсет", - пишет издание.
Уточняется, что Трамп будет присутствовать на встрече во вторник.
Отмечается, что присутствие Трампа еще больше усложнит работу служб безопасности на этом "масштабном и практически беспрецедентном военном мероприятии", куда приедут сотни высокопоставленных офицеров.
Солдаты армии США в Вашингтоне перед парадом в честь 250-летия армии и 79-летия президента Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Трамп остался недоволен военным парадом в США, пишут СМИ
17 июня, 13:40
 
