https://ria.ru/20250928/ssha-2044960102.html
Трамп посетит встречу с высокопоставленными чинами армии США
Трамп посетит встречу с высокопоставленными чинами армии США - РИА Новости, 28.09.2025
Трамп посетит встречу с высокопоставленными чинами армии США
Президент США Дональд Трамп во вторник посетит встречу с участием сотен высокопоставленных чинов армии Соединенных Штатов в Вирджинии, сообщает издание... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T18:05:00+03:00
2025-09-28T18:05:00+03:00
2025-09-28T18:05:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042796079_0:240:2001:1365_1920x0_80_0_0_d2c980d0ea6cf84bc97f405ddc1ad709.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник посетит встречу с участием сотен высокопоставленных чинов армии Соединенных Штатов в Вирджинии, сообщает издание Washington Post до ссылкой на полученный документ. В четверг Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что министр войны США Пит Хегсет распорядился в кратчайшие сроки созвать сотни высших военных чинов на встречу в штате Вирджиния без указания темы совещания. По данным издания, некоторые офицеры были застигнуты врасплох внезапным уведомлением и отсутствием конкретики о повестке мероприятия. "Президент Дональд Трамп принял решение, что поедет на встречу ведущих генералов страны в Куантико в штате Вирджиния, которую распорядился провести министр обороны Пит Хегсет", - пишет издание. Уточняется, что Трамп будет присутствовать на встрече во вторник. Отмечается, что присутствие Трампа еще больше усложнит работу служб безопасности на этом "масштабном и практически беспрецедентном военном мероприятии", куда приедут сотни высокопоставленных офицеров.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023319804.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042796079_0:52:2001:1552_1920x0_80_0_0_a676cd89dfe70931b8186c05850fd261.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Трамп посетит встречу с высокопоставленными чинами армии США
WP: Трамп посетит встречу с высокопоставленными чинами армии США в Вирджинии