Орбан рассказал, как Трамп позвонил ему во время семейного ужина

БУДАПЕШТ, 28 сен — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, как однажды во время семейного ужина ему позвонил президент США Дональд Трамп. "Я, ничего не подозревая, ужинал с женой, когда президент США ворвался к нам на кухню посредством телефонного звонка. Мы говорили о том, откажется ли Венгрия от российских газа и нефти. Разумеется, я правильно представил венгерскую национальную позицию, доел лечо и отправился на покой", — сказал Орбан на банкете после мероприятия в Дебрецене. Венгерский премьер добавил, что оппозиционные партии, напротив "полностью куплены" Брюсселем и в случае прихода к власти за полгода кардинально изменят политику, согласившись на все то, что отвергает нынешнее правительство. В пятницу Трамп признал возможность Венгрии и Словакии закупать энергоносители только у России, поскольку они не имеют выхода к морю и альтернативных трубопроводов. До этого на встрече с Владимиром Зеленским во вторник он утверждал, что Орбан может прекратить покупать нефть у России, если он "по-дружески попросит" его об этом. Ранее о невозможности отказа от российских энергоносителей из-за физической реальности говорил глава МИД Венгрии Петер Сийярто Страны ЕС после начала Москвой спецоперации на Украине обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля сжиженного природного газа выросла до 40 процентов примерно с трети, а трубопроводного — снизилась до 60 процентов с примерно с 70.Ожидается, что до конца года в странах объединения вступит в силу закон о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Он может коснуться и оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ по долгосрочным контрактам. Такой запрет, в свою очередь, должен вступить в силу не позднее конца 2027-го.Москва называла отказ Запада от покупки углеводородов у России серьезной ошибкой: так он попадет в новую зависимость, которая будет сильнее из-за более высоких цен. При этом отказавшиеся от закупок страны все равно будут делать их через посредников, однако по завышенной стоимости.

