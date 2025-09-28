Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал, как Трамп позвонил ему во время семейного ужина - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 28.09.2025 (обновлено: 21:03 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/ssha-2044958834.html
Орбан рассказал, как Трамп позвонил ему во время семейного ужина
Орбан рассказал, как Трамп позвонил ему во время семейного ужина - РИА Новости, 28.09.2025
Орбан рассказал, как Трамп позвонил ему во время семейного ужина
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, как однажды во время семейного ужина ему позвонил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T17:53:00+03:00
2025-09-28T21:03:00+03:00
в мире
венгрия
россия
сша
виктор орбан
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792105290_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_7418a3dc3f4c74360925344a8edda732.jpg
БУДАПЕШТ, 28 сен — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, как однажды во время семейного ужина ему позвонил президент США Дональд Трамп. "Я, ничего не подозревая, ужинал с женой, когда президент США ворвался к нам на кухню посредством телефонного звонка. Мы говорили о том, откажется ли Венгрия от российских газа и нефти. Разумеется, я правильно представил венгерскую национальную позицию, доел лечо и отправился на покой", — сказал Орбан на банкете после мероприятия в Дебрецене. Венгерский премьер добавил, что оппозиционные партии, напротив "полностью куплены" Брюсселем и в случае прихода к власти за полгода кардинально изменят политику, согласившись на все то, что отвергает нынешнее правительство. В пятницу Трамп признал возможность Венгрии и Словакии закупать энергоносители только у России, поскольку они не имеют выхода к морю и альтернативных трубопроводов. До этого на встрече с Владимиром Зеленским во вторник он утверждал, что Орбан может прекратить покупать нефть у России, если он "по-дружески попросит" его об этом. Ранее о невозможности отказа от российских энергоносителей из-за физической реальности говорил глава МИД Венгрии Петер Сийярто Страны ЕС после начала Москвой спецоперации на Украине обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля сжиженного природного газа выросла до 40 процентов примерно с трети, а трубопроводного — снизилась до 60 процентов с примерно с 70.Ожидается, что до конца года в странах объединения вступит в силу закон о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Он может коснуться и оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ по долгосрочным контрактам. Такой запрет, в свою очередь, должен вступить в силу не позднее конца 2027-го.Москва называла отказ Запада от покупки углеводородов у России серьезной ошибкой: так он попадет в новую зависимость, которая будет сильнее из-за более высоких цен. При этом отказавшиеся от закупок страны все равно будут делать их через посредников, однако по завышенной стоимости.
https://ria.ru/20250928/neft-2044914357.html
https://ria.ru/20250927/vengriya-2044806930.html
венгрия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792105290_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_17bcc7ee0801b6ab83c614da1a3ac283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, сша, виктор орбан, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, энергетика, нефть, природный газ, спг, сжиженный природный газ, экономика, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Россия, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Энергетика, Нефть, Природный газ, СПГ, сжиженный природный газ, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России
Орбан рассказал, как Трамп позвонил ему во время семейного ужина

Орбан рассказал о разговоре с Трампом про газ из России во время семейного ужина

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 28 сен — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, как однажды во время семейного ужина ему позвонил президент США Дональд Трамп.
"Я, ничего не подозревая, ужинал с женой, когда президент США ворвался к нам на кухню посредством телефонного звонка. Мы говорили о том, откажется ли Венгрия от российских газа и нефти. Разумеется, я правильно представил венгерскую национальную позицию, доел лечо и отправился на покой", — сказал Орбан на банкете после мероприятия в Дебрецене.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Фицо призвал Венгрию сотрудничать в вопросах поставок энергоресурсов
Вчера, 14:25
Венгерский премьер добавил, что оппозиционные партии, напротив "полностью куплены" Брюсселем и в случае прихода к власти за полгода кардинально изменят политику, согласившись на все то, что отвергает нынешнее правительство.
В пятницу Трамп признал возможность Венгрии и Словакии закупать энергоносители только у России, поскольку они не имеют выхода к морю и альтернативных трубопроводов. До этого на встрече с Владимиром Зеленским во вторник он утверждал, что Орбан может прекратить покупать нефть у России, если он "по-дружески попросит" его об этом. Ранее о невозможности отказа от российских энергоносителей из-за физической реальности говорил глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Страны ЕС после начала Москвой спецоперации на Украине обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля сжиженного природного газа выросла до 40 процентов примерно с трети, а трубопроводного — снизилась до 60 процентов с примерно с 70.
Ожидается, что до конца года в странах объединения вступит в силу закон о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Он может коснуться и оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ по долгосрочным контрактам. Такой запрет, в свою очередь, должен вступить в силу не позднее конца 2027-го.
Москва называла отказ Запада от покупки углеводородов у России серьезной ошибкой: так он попадет в новую зависимость, которая будет сильнее из-за более высоких цен. При этом отказавшиеся от закупок страны все равно будут делать их через посредников, однако по завышенной стоимости.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
"Это фейк!" В Венгрии поставили на место главу МИД Украины
27 сентября, 18:27
 
В миреВенгрияРоссияСШАВиктор ОрбанДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияЭнергетикаНефтьПриродный газСПГсжиженный природный газЭкономикаСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала