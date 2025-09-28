https://ria.ru/20250928/ssha-2044950365.html
Демократы угрожают работе правительства, заявил Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что демократы угрожают парализовать работу правительства США ради медицинских льгот для нелегальных иммигрантов. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T17:06:00+03:00
2025-09-28T17:06:00+03:00
2025-09-28T17:21:00+03:00
сша
в мире
джеймс дэвид вэнс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037540483_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_0696bf722f2a8e6a440fec6c6d5a8dda.jpg
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что демократы угрожают парализовать работу правительства США ради медицинских льгот для нелегальных иммигрантов."Демократы угрожают парализовать работу всего правительства, потому что хотят выделить сотни миллиардов долларов на медицинские льготы для нелегальных иммигрантов", - сказал Вэнс в интервью Fox News.
сша
