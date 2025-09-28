https://ria.ru/20250928/ssha-2044950365.html

Демократы угрожают работе правительства, заявил Вэнс

Демократы угрожают работе правительства, заявил Вэнс - РИА Новости, 28.09.2025

Демократы угрожают работе правительства, заявил Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что демократы угрожают парализовать работу правительства США ради медицинских льгот для нелегальных иммигрантов. РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T17:06:00+03:00

2025-09-28T17:06:00+03:00

2025-09-28T17:21:00+03:00

сша

в мире

джеймс дэвид вэнс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037540483_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_0696bf722f2a8e6a440fec6c6d5a8dda.jpg

ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что демократы угрожают парализовать работу правительства США ради медицинских льгот для нелегальных иммигрантов."Демократы угрожают парализовать работу всего правительства, потому что хотят выделить сотни миллиардов долларов на медицинские льготы для нелегальных иммигрантов", - сказал Вэнс в интервью Fox News.

https://ria.ru/20250927/ssha-2044837434.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, джеймс дэвид вэнс