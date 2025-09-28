Рейтинг@Mail.ru
Демократы угрожают работе правительства, заявил Вэнс
17:06 28.09.2025 (обновлено: 17:21 28.09.2025)
Демократы угрожают работе правительства, заявил Вэнс
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что демократы угрожают парализовать работу правительства США ради медицинских льгот для нелегальных иммигрантов."Демократы угрожают парализовать работу всего правительства, потому что хотят выделить сотни миллиардов долларов на медицинские льготы для нелегальных иммигрантов", - сказал Вэнс в интервью Fox News.
сша, в мире, джеймс дэвид вэнс
США, В мире, Джеймс Дэвид Вэнс
Демократы угрожают работе правительства, заявил Вэнс

Вэнс: демократы угрожают работе правительства ради льгот для нелегалов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что демократы угрожают парализовать работу правительства США ради медицинских льгот для нелегальных иммигрантов.
"Демократы угрожают парализовать работу всего правительства, потому что хотят выделить сотни миллиардов долларов на медицинские льготы для нелегальных иммигрантов", - сказал Вэнс в интервью Fox News.
