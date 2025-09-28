https://ria.ru/20250928/spetsoperatsiya-2044860353.html

Дочь военного поддерживает потерявших слух солдат песнями на языке жестов

Дочь военного поддерживает потерявших слух солдат песнями на языке жестов

БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Двенадцатилетняя Елизавета исполняет песни с использованием языка жестов для военнослужащих, которые потеряли слух, рассказал РИА Новости её отец, военнослужащий Ленинградского гвардейского полка с позывным "Бомба". "У меня у супруги родители слабослышащие... (Дочке - ред.) понравился язык жестов, она стала его изучать", - рассказал "Бомба". После начала специальной военной операции дочка военнослужащего Елизавета посвятила песни на языке жестов отцу и другим защитникам Родины, чтобы поддержать их и выразить слова благодарности. "Этими песнями я поддерживаю папу и не только… Я хочу обратиться к бойцам, которые потеряли слух при выполнении боевого задания: не надо отчаиваться, всегда можно найти путь, чтобы быть понятым и услышанным", - отметила Елизавета. Мать Елизаветы является организатором фестиваля "Слышим сердцем", где они вместе исполнят песню в поддержку слабослышащих военных уже в этом году. "Тебе, доченька, большое спасибо хочу сказать, что ты поешь песни на языке жестов, чем поддерживаешь бойцов СВО… Это неравнодушие в ваших детских сердцах очень помогает", - подчеркнул отец Елизаветы.

