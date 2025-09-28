https://ria.ru/20250928/spetsoperatsiya-2044860353.html
Дочь военного поддерживает потерявших слух солдат песнями на языке жестов
Дочь военного поддерживает потерявших слух солдат песнями на языке жестов - РИА Новости, 28.09.2025
Дочь военного поддерживает потерявших слух солдат песнями на языке жестов
Двенадцатилетняя Елизавета исполняет песни с использованием языка жестов для военнослужащих, которые потеряли слух, рассказал РИА Новости её отец,... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T07:50:00+03:00
2025-09-28T07:50:00+03:00
2025-09-28T07:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg
БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Двенадцатилетняя Елизавета исполняет песни с использованием языка жестов для военнослужащих, которые потеряли слух, рассказал РИА Новости её отец, военнослужащий Ленинградского гвардейского полка с позывным "Бомба". "У меня у супруги родители слабослышащие... (Дочке - ред.) понравился язык жестов, она стала его изучать", - рассказал "Бомба". После начала специальной военной операции дочка военнослужащего Елизавета посвятила песни на языке жестов отцу и другим защитникам Родины, чтобы поддержать их и выразить слова благодарности. "Этими песнями я поддерживаю папу и не только… Я хочу обратиться к бойцам, которые потеряли слух при выполнении боевого задания: не надо отчаиваться, всегда можно найти путь, чтобы быть понятым и услышанным", - отметила Елизавета. Мать Елизаветы является организатором фестиваля "Слышим сердцем", где они вместе исполнят песню в поддержку слабослышащих военных уже в этом году. "Тебе, доченька, большое спасибо хочу сказать, что ты поешь песни на языке жестов, чем поддерживаешь бойцов СВО… Это неравнодушие в ваших детских сердцах очень помогает", - подчеркнул отец Елизаветы.
https://ria.ru/20250927/urozhenets-2044738974.html
https://ria.ru/20250926/svo-2044598841.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06b4bed3498952b77d5e08795f06f228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Дочь военного поддерживает потерявших слух солдат песнями на языке жестов
Дочь бойца ВС России поддерживает потерявших слух солдат песнями на языке жестов
БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Двенадцатилетняя Елизавета исполняет песни с использованием языка жестов для военнослужащих, которые потеряли слух, рассказал РИА Новости её отец, военнослужащий Ленинградского гвардейского полка с позывным "Бомба".
"У меня у супруги родители слабослышащие... (Дочке - ред.) понравился язык жестов, она стала его изучать", - рассказал "Бомба".
После начала специальной военной операции дочка военнослужащего Елизавета посвятила песни на языке жестов отцу и другим защитникам Родины, чтобы поддержать их и выразить слова благодарности.
"Этими песнями я поддерживаю папу и не только… Я хочу обратиться к бойцам, которые потеряли слух при выполнении боевого задания: не надо отчаиваться, всегда можно найти путь, чтобы быть понятым и услышанным", - отметила Елизавета.
Мать Елизаветы является организатором фестиваля "Слышим сердцем", где они вместе исполнят песню в поддержку слабослышащих военных уже в этом году.
"Тебе, доченька, большое спасибо хочу сказать, что ты поешь песни на языке жестов, чем поддерживаешь бойцов СВО… Это неравнодушие в ваших детских сердцах очень помогает", - подчеркнул отец Елизаветы.