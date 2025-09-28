Рейтинг@Mail.ru
Дочь военного поддерживает потерявших слух солдат песнями на языке жестов
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:50 28.09.2025
Дочь военного поддерживает потерявших слух солдат песнями на языке жестов
Дочь военного поддерживает потерявших слух солдат песнями на языке жестов - РИА Новости, 28.09.2025
Дочь военного поддерживает потерявших слух солдат песнями на языке жестов
Двенадцатилетняя Елизавета исполняет песни с использованием языка жестов для военнослужащих, которые потеряли слух, рассказал РИА Новости её отец,... РИА Новости, 28.09.2025
БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Двенадцатилетняя Елизавета исполняет песни с использованием языка жестов для военнослужащих, которые потеряли слух, рассказал РИА Новости её отец, военнослужащий Ленинградского гвардейского полка с позывным "Бомба". "У меня у супруги родители слабослышащие... (Дочке - ред.) понравился язык жестов, она стала его изучать", - рассказал "Бомба". После начала специальной военной операции дочка военнослужащего Елизавета посвятила песни на языке жестов отцу и другим защитникам Родины, чтобы поддержать их и выразить слова благодарности. "Этими песнями я поддерживаю папу и не только… Я хочу обратиться к бойцам, которые потеряли слух при выполнении боевого задания: не надо отчаиваться, всегда можно найти путь, чтобы быть понятым и услышанным", - отметила Елизавета. Мать Елизаветы является организатором фестиваля "Слышим сердцем", где они вместе исполнят песню в поддержку слабослышащих военных уже в этом году. "Тебе, доченька, большое спасибо хочу сказать, что ты поешь песни на языке жестов, чем поддерживаешь бойцов СВО… Это неравнодушие в ваших детских сердцах очень помогает", - подчеркнул отец Елизаветы.
россия
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Дочь военного поддерживает потерявших слух солдат песнями на языке жестов

Дочь бойца ВС России поддерживает потерявших слух солдат песнями на языке жестов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Двенадцатилетняя Елизавета исполняет песни с использованием языка жестов для военнослужащих, которые потеряли слух, рассказал РИА Новости её отец, военнослужащий Ленинградского гвардейского полка с позывным "Бомба".
"У меня у супруги родители слабослышащие... (Дочке - ред.) понравился язык жестов, она стала его изучать", - рассказал "Бомба".
Уроженец Бурятии, водрузивший флаг над Суджей, удостоен звезды Героя России
Вчера, 05:16
Уроженец Бурятии, водрузивший флаг над Суджей, удостоен звезды Героя России
Вчера, 05:16
После начала специальной военной операции дочка военнослужащего Елизавета посвятила песни на языке жестов отцу и другим защитникам Родины, чтобы поддержать их и выразить слова благодарности.
"Этими песнями я поддерживаю папу и не только… Я хочу обратиться к бойцам, которые потеряли слух при выполнении боевого задания: не надо отчаиваться, всегда можно найти путь, чтобы быть понятым и услышанным", - отметила Елизавета.
Мать Елизаветы является организатором фестиваля "Слышим сердцем", где они вместе исполнят песню в поддержку слабослышащих военных уже в этом году.
"Тебе, доченька, большое спасибо хочу сказать, что ты поешь песни на языке жестов, чем поддерживаешь бойцов СВО… Это неравнодушие в ваших детских сердцах очень помогает", - подчеркнул отец Елизаветы.
Хирурги в операционной - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Москве участнику СВО с травмой позвоночника установили уникальный имплант
26 сентября, 15:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
