Артиллеристы уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ под Степановкой

2025-09-28T07:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
тос-1а "солнцепек"
ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Степановки в ДНР на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки в районе населённого пункта Степановка операторы беспилотников выявили три пункта управления БПЛА ВСУ. Для их уничтожения были задействованы расчёты тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк" и ствольной артиллерии. Все объекты противника ликвидированы", — говорится в сообщении.
донецкая народная республика
Уничтожение пунктов управления БПЛА ВСУ с помощью ТОС-1А "Солнцепек"
Артиллеристы "Южной" группировки войск с помощью ТОС-1А "Солнцепек" уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в районе Степановки в ДНР на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
