Артиллеристы уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ под Степановкой - РИА Новости, 28.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 28.09.2025 (обновлено: 08:37 28.09.2025)
Артиллеристы уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ под Степановкой
Артиллеристы уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ под Степановкой
Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Степановки в ДНР на константиновском направлении, сообщили в РИА Новости, 28.09.2025
ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Степановки в ДНР на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки в районе населённого пункта Степановка операторы беспилотников выявили три пункта управления БПЛА ВСУ. Для их уничтожения были задействованы расчёты тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк" и ствольной артиллерии. Все объекты противника ликвидированы", — говорится в сообщении.
Артиллеристы уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ под Степановкой

Расчеты ТОС уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ под Степановкой

ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Степановки в ДНР на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки в районе населённого пункта Степановка операторы беспилотников выявили три пункта управления БПЛА ВСУ. Для их уничтожения были задействованы расчёты тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк" и ствольной артиллерии. Все объекты противника ликвидированы", — говорится в сообщении.
ВС России уничтожили три дрона ВСУ на Краматорско-дружковском направлении
