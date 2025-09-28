Артиллеристы уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ под Степановкой

https://ria.ru/20250928/spetsoperatsiya-2044858051.html

Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Степановки в ДНР на константиновском направлении, сообщили в РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T07:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

тос-1а "солнцепек"

ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Степановки в ДНР на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки в районе населённого пункта Степановка операторы беспилотников выявили три пункта управления БПЛА ВСУ. Для их уничтожения были задействованы расчёты тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк" и ствольной артиллерии. Все объекты противника ликвидированы", — говорится в сообщении.

донецкая народная республика

Уничтожение пунктов управления БПЛА ВСУ с помощью ТОС-1А "Солнцепек" Артиллеристы "Южной" группировки войск с помощью ТОС-1А "Солнцепек" уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в районе Степановки в ДНР на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. 2025-09-28T07:11 true PT1M03S

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-1а "солнцепек"