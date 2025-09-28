https://ria.ru/20250928/spetsoperatsiya-2044854652.html

ВС России уничтожили три дрона ВСУ на Краматорско-дружковском направлении

ВС России уничтожили три дрона ВСУ на Краматорско-дружковском направлении - РИА Новости, 28.09.2025

ВС России уничтожили три дрона ВСУ на Краматорско-дружковском направлении

Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ на краматорско-дружковском... РИА Новости, 28.09.2025

ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Во время разведки с воздуха операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии тараном сбили два украинских беспилотника — "Вектор" и R-18. Благодаря действиям наших операторов дроны противника не достигли позиций российских войск", — говорится в сообщении.

