Бойцы "Востока" дистанционно управляют мобильным кабелеукладчиком
Бойцы "Востока" дистанционно управляют мобильным кабелеукладчиком - РИА Новости, 28.09.2025
Бойцы "Востока" дистанционно управляют мобильным кабелеукладчиком
Связисты группировки войск "Восток" применяют систему дистанционного управления для мобильного кабелеукладчика в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Связисты группировки войск "Восток" применяют систему дистанционного управления для мобильного кабелеукладчика в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "Военнослужащие соединения управления 36-й общевойсковой армии осваивают эксплуатацию специализированной системы дистанционного управления, установленной на кабелеукладчик оптоволоконных линий", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что управление движением и рулевым механизмом осуществляется с помощью линейных электрических приводов. Для навигации и контроля за работой плуга машина использует камеры видеонаблюдения. Кабелеукладчик способен прокладывать до пяти километров оптоволоконного кабеля в различных грунтовых условиях. Главная задача при использовании этого комплекса — снижение рисков для жизни и здоровья военнослужащих при выполнении задач по обеспечению связи в зоне боевых действий, подчеркнули в министерстве обороны РФ.
