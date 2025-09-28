Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Востока" дистанционно управляют мобильным кабелеукладчиком
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 28.09.2025
Бойцы "Востока" дистанционно управляют мобильным кабелеукладчиком
Связисты группировки войск "Восток" применяют систему дистанционного управления для мобильного кабелеукладчика в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Связисты группировки войск "Восток" применяют систему дистанционного управления для мобильного кабелеукладчика в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "Военнослужащие соединения управления 36-й общевойсковой армии осваивают эксплуатацию специализированной системы дистанционного управления, установленной на кабелеукладчик оптоволоконных линий", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что управление движением и рулевым механизмом осуществляется с помощью линейных электрических приводов. Для навигации и контроля за работой плуга машина использует камеры видеонаблюдения. Кабелеукладчик способен прокладывать до пяти километров оптоволоконного кабеля в различных грунтовых условиях. Главная задача при использовании этого комплекса — снижение рисков для жизни и здоровья военнослужащих при выполнении задач по обеспечению связи в зоне боевых действий, подчеркнули в министерстве обороны РФ.
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
