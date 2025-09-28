https://ria.ru/20250928/spetsoperatsiya-2044852407.html
Вертолет Ми-28НМ поразил боевиков ВСУ в зоне действия "Востока"
Вертолет Ми-28НМ поразил боевиков ВСУ в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 28.09.2025
Вертолет Ми-28НМ поразил боевиков ВСУ в зоне действия "Востока"
Вертолет Ми-28НМ поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-28НМ поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Восток"", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. В министерстве обороны России подчеркнули, что по докладам авиановодчика личный состав ВСУ был уничтожен.
Вертолет Ми-28НМ поразил боевиков ВСУ в зоне действия "Востока"
