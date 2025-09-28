https://ria.ru/20250928/soobscheniya-2044959266.html

На избирательные участки для жителей ПМР поступают сообщения о минировании

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Сообщения о "минировании" поступают на избирательные участки для жителей Приднестровья в день парламентских выборов в Молдавии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. "С одной стороны, мешают избирателям, которые живут в Приднестровье и в России, проголосовать, с другой стороны - для тех, кто уже добрался до избирательных участков, включили новый метод, а именно бредовые сообщения о минировании. Можно с уверенностью предположить, что это делают те, которые близко находятся к власти, если не сама власть", - сказал Сафонов. Депутат ПМР добавил, что данные провокации будут продолжаться, пока открыты избирательные участки. По его словам, это делается, чтобы исключить голосование неугодных режиму президента Молдавии Майи Санду. "Сегодня реально существует угроза краха правящего режима в Молдавии или, по крайней мере, потери им большинства в парламенте, не говоря уже о монопольной власти", - отметил Сафонов. Ранее молдавские СМИ сообщили о поступивших сообщениях о минировании избирательных участков, где голосуют жители Приднестровья - в селе Сенатовка, городах Резина и Каушаны. Уточняется, что на местах проведена эвакуация. Очевидцы сообщали РИА Новости, что власти Молдавии в день выборов перекрыли движение на мосту через Днестр у приднестровского города Каменка и молдавского села Сенатовка, в результате образовалась пробка из автомобилей. По словам очевидцев, полицейские объясняли это якобы зависшей программой. Телеканал "Первый Приднестровский" ранее передавал, что на мосту через Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавским городом Резина образовалась пробка из автомобилей приднестровцев, желающих проголосовать на выборах в парламент Молдавии. По данным ТВ, машины двигались медленно из-за проверок полиции, дополнительные трудности возникли из-за ремонта на одной из полос, который Кишинев начал прямо перед выборами. Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов, которые проходят в Молдавии, для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. Режим Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

молдавия, днестр, в мире, майя санду, виталий игнатьев, парламентские выборы в молдавии, россия, евгения гуцул