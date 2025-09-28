https://ria.ru/20250928/smi-2044883479.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 28.09.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Украинский телеканал "Общественное" сообщил, что несколько взрывов прогремели утром в воскресенье в подконтрольном ВСУ Херсоне. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T11:12:00+03:00
2025-09-28T11:12:00+03:00
2025-09-28T11:12:00+03:00
в мире
херсон
херсонская область
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919795631_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_b5fa99746c7ceab0525102e53caac791.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украинский телеканал "Общественное" сообщил, что несколько взрывов прогремели утром в воскресенье в подконтрольном ВСУ Херсоне. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250928/dnr-2044881875.html
херсон
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919795631_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9d1101179c8a066306c2b5608bb1012e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, херсонская область , россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины
В мире, Херсон, Херсонская область , Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы