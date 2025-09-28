https://ria.ru/20250928/smi-2044883479.html

В Херсоне прогремели взрывы

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украинский телеканал "Общественное" сообщил, что несколько взрывов прогремели утром в воскресенье в подконтрольном ВСУ Херсоне. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

