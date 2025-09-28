https://ria.ru/20250928/sinoptiki-2044950987.html

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в октябре

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Жителей Центральной России в октябре ждет типичная "золотая осень", снега в прогнозе не видно, сообщил в воскресенье РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Среднемесячная температура воздуха октября в Центральной России превысит климатическую норму на один-два градуса… Ни снега, ни предзимья на прогностическом горизонте в октябре не видно. Это типичная золотая осень, переходящая в глубокую осень с характерным плановым отлетом на юг определенного вида птиц", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что по количеству осадков на большей части Русской равнины ожидается дефицит дождей, который может достигать, особенно в южной половине территории, 10-30%. Норма осадков для Москвы составляет 70 миллиметров.

