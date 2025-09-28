Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в октябре - РИА Новости, 28.09.2025
17:13 28.09.2025
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в октябре
москва
евгений тишковец
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Жителей Центральной России в октябре ждет типичная "золотая осень", снега в прогнозе не видно, сообщил в воскресенье РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Среднемесячная температура воздуха октября в Центральной России превысит климатическую норму на один-два градуса… Ни снега, ни предзимья на прогностическом горизонте в октябре не видно. Это типичная золотая осень, переходящая в глубокую осень с характерным плановым отлетом на юг определенного вида птиц", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что по количеству осадков на большей части Русской равнины ожидается дефицит дождей, который может достигать, особенно в южной половине территории, 10-30%. Норма осадков для Москвы составляет 70 миллиметров.
москва, евгений тишковец
Москва, Евгений Тишковец
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОсень в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Осень в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Жителей Центральной России в октябре ждет типичная "золотая осень", снега в прогнозе не видно, сообщил в воскресенье РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Среднемесячная температура воздуха октября в Центральной России превысит климатическую норму на один-два градуса… Ни снега, ни предзимья на прогностическом горизонте в октябре не видно. Это типичная золотая осень, переходящая в глубокую осень с характерным плановым отлетом на юг определенного вида птиц", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что по количеству осадков на большей части Русской равнины ожидается дефицит дождей, который может достигать, особенно в южной половине территории, 10-30%. Норма осадков для Москвы составляет 70 миллиметров.
МоскваЕвгений Тишковец
 
 
