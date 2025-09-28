https://ria.ru/20250928/sinoptiki-2044950987.html
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в октябре
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в октябре - РИА Новости, 28.09.2025
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в октябре
Жителей Центральной России в октябре ждет типичная "золотая осень", снега в прогнозе не видно, сообщил в воскресенье РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T17:13:00+03:00
2025-09-28T17:13:00+03:00
2025-09-28T17:13:00+03:00
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752314667_0:585:2602:2048_1920x0_80_0_0_8855c824bbf85c997167ce08956bac2f.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Жителей Центральной России в октябре ждет типичная "золотая осень", снега в прогнозе не видно, сообщил в воскресенье РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Среднемесячная температура воздуха октября в Центральной России превысит климатическую норму на один-два градуса… Ни снега, ни предзимья на прогностическом горизонте в октябре не видно. Это типичная золотая осень, переходящая в глубокую осень с характерным плановым отлетом на юг определенного вида птиц", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что по количеству осадков на большей части Русской равнины ожидается дефицит дождей, который может достигать, особенно в южной половине территории, 10-30%. Норма осадков для Москвы составляет 70 миллиметров.
https://ria.ru/20250928/moskva-2044864559.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752314667_0:657:1855:2048_1920x0_80_0_0_baef8b334d7d16ed503c0be53c15b70c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в октябре
Синоптик Тишковец: жителей Центральной России в октябре ждет золотая осень