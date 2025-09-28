https://ria.ru/20250928/singapur-2044844813.html

Глава МИД Сингапура назвал причину пересмотра позиции по Палестине

Глава МИД Сингапура назвал причину пересмотра позиции по Палестине

Глава МИД Сингапура назвал причину пересмотра позиции по Палестине

Сингапур пересмотрит свою позицию о признании Палестины в случае попыток Израиля сорвать двугосударственное решение и ухудшения ситуации на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 28.09.2025

ООН, 28 сен – РИА Новости. Сингапур пересмотрит свою позицию о признании Палестины в случае попыток Израиля сорвать двугосударственное решение и ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан, выступая на Генеральной ассамблее ООН. "Если ситуация продолжит ухудшаться или если Израиль предпримет дальнейшие шаги по срыву решения о двух государствах, тогда нам придется пересмотреть нашу позицию относительно того, когда признавать палестинское государство", - сказал он. По его словам, Сингапур признает государственность Палестины, когда у него появится эффективное правительство, которое в свою очередь признает право Израиля на существование и категорически откажется от терроризма. "Сингапур не может признать какую-либо одностороннюю аннексию оккупированных территорий, поскольку это является грубым нарушением международного права", - уточнил он. Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Двадцать первого сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. До этого Государство Палестина признавали 147 стран, включая РФ.

