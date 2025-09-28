Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Сингапура назвал причину пересмотра позиции по Палестине - РИА Новости, 28.09.2025
01:15 28.09.2025
Глава МИД Сингапура назвал причину пересмотра позиции по Палестине
Глава МИД Сингапура назвал причину пересмотра позиции по Палестине - РИА Новости, 28.09.2025
Глава МИД Сингапура назвал причину пересмотра позиции по Палестине
Сингапур пересмотрит свою позицию о признании Палестины в случае попыток Израиля сорвать двугосударственное решение и ухудшения ситуации на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T01:15:00+03:00
2025-09-28T01:15:00+03:00
в мире
палестина
сингапур (город)
израиль
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a70c8169c7a1eaa0c97b0a72daf0c21a.jpg
ООН, 28 сен – РИА Новости. Сингапур пересмотрит свою позицию о признании Палестины в случае попыток Израиля сорвать двугосударственное решение и ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан, выступая на Генеральной ассамблее ООН. "Если ситуация продолжит ухудшаться или если Израиль предпримет дальнейшие шаги по срыву решения о двух государствах, тогда нам придется пересмотреть нашу позицию относительно того, когда признавать палестинское государство", - сказал он. По его словам, Сингапур признает государственность Палестины, когда у него появится эффективное правительство, которое в свою очередь признает право Израиля на существование и категорически откажется от терроризма. "Сингапур не может признать какую-либо одностороннюю аннексию оккупированных территорий, поскольку это является грубым нарушением международного права", - уточнил он. Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Двадцать первого сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. До этого Государство Палестина признавали 147 стран, включая РФ.
палестина
сингапур (город)
израиль
в мире, палестина, сингапур (город), израиль, оон
В мире, Палестина, Сингапур (город), Израиль, ООН
Глава МИД Сингапура назвал причину пересмотра позиции по Палестине

Балакришнан: Сингапур может изменить позицию по Палестине из-за Израиля

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа. Архивное фото
ООН, 28 сен – РИА Новости. Сингапур пересмотрит свою позицию о признании Палестины в случае попыток Израиля сорвать двугосударственное решение и ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
"Если ситуация продолжит ухудшаться или если Израиль предпримет дальнейшие шаги по срыву решения о двух государствах, тогда нам придется пересмотреть нашу позицию относительно того, когда признавать палестинское государство", - сказал он.
По его словам, Сингапур признает государственность Палестины, когда у него появится эффективное правительство, которое в свою очередь признает право Израиля на существование и категорически откажется от терроризма.
"Сингапур не может признать какую-либо одностороннюю аннексию оккупированных территорий, поскольку это является грубым нарушением международного права", - уточнил он.
Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Двадцать первого сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. До этого Государство Палестина признавали 147 стран, включая РФ.
В миреПалестинаСингапур (город)ИзраильООН
 
 
