Симоньян покинула церемонию прощания с мужем - РИА Новости, 28.09.2025
16:02 28.09.2025
Симоньян покинула церемонию прощания с мужем
Симоньян покинула церемонию прощания с мужем - РИА Новости, 28.09.2025
Симоньян покинула церемонию прощания с мужем
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян покинула церемонию прощания с мужем, режиссером Тиграном... РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян покинула церемонию прощания с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу Симоньян сообщила о смерти своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Церемонию посетили несколько сотен людей, среди которых были известные политики, журналисты, артисты, а также просто поклонники творчества Кеосаяна. Венок передали президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который лично посетил церемонию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, телеканал RT, медиагруппа "Россия сегодня", ТТЦ "Останкино", президент Союза армян России Ара Абрамян и другие. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
Симоньян покинула церемонию прощания с мужем

Маргарита Симоньян покинула церемонию прощания с супругом Тиграном Кеосаяном

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян покинула церемонию прощания с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу Симоньян сообщила о смерти своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
Симоньян прочитала Кеосаяну стихотворение
Вчера, 15:55
Церемонию посетили несколько сотен людей, среди которых были известные политики, журналисты, артисты, а также просто поклонники творчества Кеосаяна.
Венок передали президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который лично посетил церемонию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, телеканал RT, медиагруппа "Россия сегодня", ТТЦ "Останкино", президент Союза армян России Ара Абрамян и другие.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
Режиссер, интеллектуал, публицист: как Тигран Кеосаян изменил мир кино
26 сентября, 16:14
 
