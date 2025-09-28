https://ria.ru/20250928/shtubbert-2044284301.html

Трамп завоевал демократов. Убийство Кирка обнажило пугающую деталь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043452360_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6ba17564adcbacbbe4d163dc77fa606.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Гибель популярного активиста Чарли Кирка остается одним из главных камней преткновения в американской политике. Обе партии существенно активизировались после трагедии. И неспроста — готовятся к судьбоносному событию.Республиканское всепрощениеПресса единодушна: взгляды Кирка стали более популярными после его гибели. Наиболее ярко это показала церемония прощания на стадионе в Аризоне неделю назад. Тогда вдова убитого произнесла эмоциональную речь, заявив, в частности, что покойный супруг "хотел спасти молодых людей, таких же, как тот, кто отнял у него жизнь"."На кресте наш Спаситель сказал: "Отец, прости им, ибо не ведают, что творят"", — процитировала она Евангелие.Теперь эту фразу приводят везде, рассказывает РИА Новости житель Техаса Клаус Штубберт."Особенно быстро она распространяется по социальным сетям, — поясняет он. — Хотя, честно признаться, до минувшего воскресенья ни я, ни мои друзья не знали, что Кирк часто ее произносил".MAGA против AntifaАмериканские СМИ сходятся во мнении, что убийство Кирка бросает тень прежде всего на Демократическую партию. Хотя та практически сразу через своих популярных представителей и подконтрольные медиа пыталась смягчить последствия. Например, смещая акцент на другую тему: мол, республиканцы умалчивают о других жертвах "права на свободное ношение оружия". Но эта риторика провалилась.Основанная Кирком Turning Point уже вторую неделю самая популярная в стране. Ее активисты заявляют о десятках тысяч новых заявок: американцы хотят создать все больше ячеек организации в средних школах и колледжах."А люди, считавшие Джо Байдена неспособным ни на что, теперь думают, что он организовал покушение. Сейчас эту историю уже не остановить", — говорит автодилер из Сан-Диего (штат Калифорния) Росс Ма.Вашингтон воздерживается от таких обвинений. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Кирка убило "невероятно разрушительное движение левого экстремизма".Активисты MAGA (Make America Great Again, сторонники Трампа) указывают на движение "Антифа" (Antifa). В частности, популярный ведущий Стив Бэннон призвал выяснить, нет ли связи между убийством проповедника и покушением на Трампа прошлым летом.Примечательно, что президент на днях объявил организацию "Антифа" вне закона."Ностальгия прошла"Неудивительно, что убийство Кирка стало политической темой. Так или иначе, республиканцы и демократы держат в уме следующий год, когда пройдут выборы в парламент. Отсюда и взаимные нападки.Однако и без того потрепанные скандалами "ослы" (неформальное название Демпартии) и тут отличились. Вместо того чтобы проявить сочувствие, они попытались увести тему в сторону и свалить все на оппонентов."Ностальгии по демократам уже нет и в помине. Что удивительно, даже противники Трампа после всех этих событий перестали возмущаться его присутствием на посту президента", — отмечает Клаус Штубберт.И если еще пару месяцев назад у "ослов" были видные символы, способные навязать конкуренцию республиканцам (например, Мишель Обама), то теперь они проигрывают вчистую. Гибель Чарли Кирка показала простым американцам истинное лицо демократов.

