Суд наказал солиста "Морального кодекса" за неуплату штрафа за парковку
05:06 28.09.2025 (обновлено: 05:16 28.09.2025)
Суд наказал солиста "Морального кодекса" за неуплату штрафа за парковку
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Суд в Москве на 10 тысяч рублей оштрафовал солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева за неуплату другого штрафа, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Мазаев в установленный законом срок не уплатил штраф в 5 тысяч рублей, наложенный на него за размещение транспортного средства на московской парковке без оплаты. На артиста составили протокол по статье КоАП об уклонении от исполнения административного наказания. Мазаев, сообщается в материалах, на заседание не явился. Суд оштрафовал музыканта на 10 тысяч рублей, санкция статьи как раз предусматривает наложение санкции в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.
2025
Суд наказал солиста "Морального кодекса" за неуплату штрафа за парковку

© РИА Новости / Алексей МайшевСергей Мазаев
© РИА Новости / Алексей Майшев
Сергей Мазаев. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Суд в Москве на 10 тысяч рублей оштрафовал солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева за неуплату другого штрафа, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Мазаев в установленный законом срок не уплатил штраф в 5 тысяч рублей, наложенный на него за размещение транспортного средства на московской парковке без оплаты.
На артиста составили протокол по статье КоАП об уклонении от исполнения административного наказания. Мазаев, сообщается в материалах, на заседание не явился. Суд оштрафовал музыканта на 10 тысяч рублей, санкция статьи как раз предусматривает наложение санкции в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.
Мужчина в костюме человека-паука на капоте автомобиля в Махачкале
Водителя, на капоте которого танцевал "человек-паук", оштрафовали
21 сентября, 17:43
 
Происшествия
 
 
