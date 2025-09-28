https://ria.ru/20250928/shtraf-2044852652.html
Суд наказал солиста "Морального кодекса" за неуплату штрафа за парковку
Суд наказал солиста "Морального кодекса" за неуплату штрафа за парковку - РИА Новости, 28.09.2025
Суд наказал солиста "Морального кодекса" за неуплату штрафа за парковку
Суд в Москве на 10 тысяч рублей оштрафовал солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева за неуплату другого штрафа, говорится в судебных материалах,... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T05:06:00+03:00
2025-09-28T05:06:00+03:00
2025-09-28T05:16:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576191578_83:0:2840:1551_1920x0_80_0_0_2ab598c6e35febd868b12ca4e6e23fe9.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Суд в Москве на 10 тысяч рублей оштрафовал солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева за неуплату другого штрафа, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Мазаев в установленный законом срок не уплатил штраф в 5 тысяч рублей, наложенный на него за размещение транспортного средства на московской парковке без оплаты. На артиста составили протокол по статье КоАП об уклонении от исполнения административного наказания. Мазаев, сообщается в материалах, на заседание не явился. Суд оштрафовал музыканта на 10 тысяч рублей, санкция статьи как раз предусматривает наложение санкции в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.
https://ria.ru/20250921/rossiya-2043369652.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576191578_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_05066192ac9ac7ffd1f732c212a7e560.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Суд наказал солиста "Морального кодекса" за неуплату штрафа за парковку
Суд наказал солиста "Морального кодекса" Мазаева за неуплату штрафа за парковку
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Суд в Москве на 10 тысяч рублей оштрафовал солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева за неуплату другого штрафа, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Мазаев в установленный законом срок не уплатил штраф в 5 тысяч рублей, наложенный на него за размещение транспортного средства на московской парковке без оплаты.
На артиста составили протокол по статье КоАП об уклонении от исполнения административного наказания. Мазаев, сообщается в материалах, на заседание не явился. Суд оштрафовал музыканта на 10 тысяч рублей, санкция статьи как раз предусматривает наложение санкции в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.