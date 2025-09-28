https://ria.ru/20250928/shtraf-2044852652.html

Суд наказал солиста "Морального кодекса" за неуплату штрафа за парковку

происшествия

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Суд в Москве на 10 тысяч рублей оштрафовал солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева за неуплату другого штрафа, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Мазаев в установленный законом срок не уплатил штраф в 5 тысяч рублей, наложенный на него за размещение транспортного средства на московской парковке без оплаты. На артиста составили протокол по статье КоАП об уклонении от исполнения административного наказания. Мазаев, сообщается в материалах, на заседание не явился. Суд оштрафовал музыканта на 10 тысяч рублей, санкция статьи как раз предусматривает наложение санкции в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

