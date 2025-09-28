Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о "мегасделке" Зеленского с Трампом
12:49 28.09.2025 (обновлено: 15:16 28.09.2025)
СМИ сообщили о "мегасделке" Зеленского с Трампом
Владимир Зеленский договаривается с американским президентом Дональдом Трампом о "мегасделке" по поставке оружия Украине, пишет Politico.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский договаривается с американским президентом Дональдом Трампом о "мегасделке" по поставке оружия Украине, пишет Politico.&quot;Зеленский в субботу сообщил, что Киев работает над &quot;мегасделкой&quot; по покупке оружия у США&quot;, — говорится в публикации.Издание утверждает, что обсуждаемый пакет вооружений оценивается в 90 миллиардов долларов.Как сообщала в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США и Киеве, Трамп на встрече с Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, но не дал прямых обязательств о пересмотре текущих ограничений.На встрече украинская сторона также подняла вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. Администрация США рассматривает такую возможность, включая альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS, пишет газета.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский договаривается с американским президентом Дональдом Трампом о "мегасделке" по поставке оружия Украине, пишет Politico.
«

"Зеленский в субботу сообщил, что Киев работает над "мегасделкой" по покупке оружия у США", — говорится в публикации.

Издание утверждает, что обсуждаемый пакет вооружений оценивается в 90 миллиардов долларов.
Как сообщала в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США и Киеве, Трамп на встрече с Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, но не дал прямых обязательств о пересмотре текущих ограничений.
На встрече украинская сторона также подняла вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. Администрация США рассматривает такую возможность, включая альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS, пишет газета.
